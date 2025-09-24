"La paz debe medirse en resultados verificables": contralor Carlos Rodríguez

En medio de su discurso en el II Foro Internacional de Parlamentarios que se realiza en Barranquilla, el contralor Carlos Hernán Rodríguez cuestionó el manejo de los recursos destinados al posconflicto y a los programas de desarrollo con enfoque territorial.

El contralor aseguró que "la paz no puede medirse solamente en presupuestos ejecutados, sino en resultados verificables, sostenibles en los territorios y en vidas protegidas".

Rodríguez llamó la atención en que "la dispersión y fragmentación de los recursos entre las entidades del Estado, sumado a la falta de información desagregada en la que debe darse prioridad al enfoque diferencial", está dejando a los entes de control "sin una clara ruta para poder medir avances reales".

En este punto, aunque no dio nombres, pareció hablarle al Gobierno sobre la necesidad de reconocer estos errores para avanzar en la paz y la reducción de brechas sociales.



"No se puede reparar lo que no se reconoce y no se puede transformar lo que no se prioriza. Es similar a que no puede cambiar quien no reconoce que está fallando", dijo.

"La única manera en la que usted puede cambiar es cuando usted escuche y se dé cuenta que potencialmente debe estar cometiendo un error y me parece a mí que reconocer eso no es una vulnerabilidad, al contrario, es escuchar. Quien escucha y no se considera dueño de la verdad, se puede permitir avanzar un poco más frente a lo que debe ser la construcción colectiva de propósitos comunes", agregó.

Insistió en que “los recursos destinados al posconflicto, a las víctimas y a los programas de desarrollo con enfoque territorial deben llegar de manera más efectiva a los territorios".

Publicidad

"Un seguimiento riguroso de esos fondos no solo fortalece la transparencia, sino que alimenta la confianza de las comunidades y da credibilidad al Estado", afirmó.

Antes, el contralor también advirtió que, desde la entidad, han sido testigos de una cantidad de recursos que no están teniendo el impacto que deberían en el país, pues hoy solo pretenden "ejecutar por ejecutar", como por ejemplo "escuelas que no están dotadas".