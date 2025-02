Conmoción interior: ministros no asistieron a explicar decretos a la comisión accidental

En la comisión accidental del Congreso que estudia los decretos relacionados con el estado de conmoción interior por la crisis en el Catatumbo , se generó una notable molestia debido a la falta de presencia de los responsables de los ministerios, quienes habían sido invitados para explicar cada uno de los decretos.

A pesar de la importancia de la sesión, ninguno de los ministros acudió, lo que generó incomodidad en los miembros de la comisión.

Uno de los momentos más críticos ocurrió cuando el comisionado para la Paz, Otty Patiño, también estuvo invitado para participar en la discusión, pero señaló que no tenía la preparación necesaria para abordar los decretos. En su intervención, Patiño expresó: “No recibí ningún cuestionario que me permitiera preparar respuestas sobre ningún decreto (…) no tengo la preparación ahora para ello”. Para muchos Congresistas, este comentario evidenció la falta de coordinación y preparación por parte de los involucrados en la gestión de la crisis, lo que aumentó el malestar en la sesión.

Además de la crítica a la falta de preparación de los funcionarios, Patiño aprovechó para hacer un llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), afirmando que el regreso a los diálogos de paz pasaría por una evaluación interna dentro de la guerrilla. Según Patiño, es necesario que los líderes actuales del ELN reflexionen sobre sus acciones o, en su defecto, sean reemplazados por personas con una visión más acorde con las necesidades y los intereses de las comunidades en los territorios.

Publicidad

“Que los cinco que los mandan o reflexionen o sean cambiados por otras personas que piensen más acorde con lo que piensa la gente en los territorios e incluso, muchos de sus combatientes”, comentó Patiño, sugiriendo que la paz solo será posible si se produce una transformación en los altos mandos de esa organización.

En esa misma línea, el comisionado aseguró que ya hay varios integrantes de las disidencias de las Farc que ya se están desmovilizando en el Catatumbo.