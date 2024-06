Consejo de Estado mantiene investidura de congresistas que aportaron a la vaca ‘4G’ en Antioquia

El Consejo de Estado negó la solicitud de perdida de investidura en contra de los congresistas que participaron en la donatón que organizó la Gobernación de Antioquia para financiar las obras de infraestructura vial 4G.

En un fallo de primera instancia, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés, el Consejo de Estado rechazó la solicitud de pérdida de investidura contra los congresistas que participaron en la donatón organizada por la Gobernación de Antioquia para el financiamiento de las vías 4G.

El solicitante argumentaba que la donación constituía un contrato gratuito, lo que violaría la prohibición de los legisladores de celebrar contratos con organismos estatales, sin embargo, el Consejo de Estado determinó que no se materializó un contrato, ya que no hubo consentimiento expreso de los legisladores y no se evidenció su intervención directa o indirecta en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros.

Así las cosas, el Consejo de Estado mantiene la investidura a los congresistas Carlos Mario Patiño González, Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina, y los representantes a la Cámara Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Márquez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez, elegidos para el periodo 2022-2026.

La sala aclaró que esta inhabilidad busca evitar el uso de la investidura del congresista para beneficio propio o de terceros identificables.