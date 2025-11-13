Consejo de Estado seguirá estudiando demanda de Miguel Uribe Turbay contra el Gobierno

El Consejo de Estado seguirá estudiando una demanda del asesinado senador Miguel Uribe Turbay contra el Ministerio de Hacienda por la famosa reforma tributaria por decreto que aumentó las retenciones en la fuente a las empresas.

Una de las peleas del senador Miguel Uribe antes del atentado que acabó con su vida, era la pelea contra el Gobierno nacional por tratar en recaudar vía decreto los impuestos que no pudo conseguir a través de la reforma tributaria que se le cayó en el Congreso el año pasado.

Concretamente, estamos hablando de su demanda contra el decreto 572 que le permitió al Gobierno subir las retenciones en la fuente para la mayoría de las empresas, atrapando caja del sector privado y trasladándola al gobierno nacional.

El Consejo de Estado determinó que esa demanda no va a ser acumulada con ninguna otra de las que existen en contra del mismo decreto.



¿Quiénes han demandado este decreto hasta el momento? El Consejo Gremial Nacional, Fedetranscarga, la Fundación para el Estado de Derecho, la Andi entre otros.

Ese decreto representa un recaudo este año de 6 billones de pesos, que se suma al recaudo de 2.8 billones de pesos al que aspira el gobierno por los decretos que expidió al amparo de la crisis de orden público en el Catatumbo.