Blu Radio  / Nación  / Consejo de Estado seguirá estudiando demanda de Miguel Uribe Turbay contra el Gobierno

La demanda busca tumbar el aumento de retenciones en la fuente a las compañías del país, una de las medidas que tomó el Gobierno de Gustavo Petro para paliar la falta de recaudo.

