Consejo Gremial pide no callar, al temer dictaduras como las de Nicaragua y Venezuela

Durante un panel de empresarios en el Claro Tech Summit que se desarrolla en Cartagena, el presidente de Andesco comparó el panorama actual con lo que sucedió previo a dictaduras como las de Nicaragua y Venezuela, por lo que pidió unidad frente a las políticas económicas del presidente Petro .

"Los gremios y las empresas no se pueden quedar calladas. En los países donde esas empresas se quedaron calladas, Venezuela, Nicaragua, no volvieron a hablar", instó Sánchez en el Claro Tech Summit que se desarrolla en Cartagena.

El presidente de Andesco agregó: "Aquí lo que tenemos que decirle al Gobierno es que tenemos que ser serios, que no nos asustamos, que llegó el momento de las regiones, de trabajar con alcaldes y gobernadores. Si queremos hacer el despliegue, lo haremos con ellos. Este Gobierno no le gusta la inversión privada, y sin inversión privada no hay reactivación económica".

En entrevista con Blu Radio, el presidente del Consejo Gremial amplió su posición, reclamó al presidente por la falta de pago en los subsidios de energía y rechazó la reciente solicitud de la Superintendencia de Servicios, que pidió a las generadoras que, por solidaridad, suministren energía a Air-e a mejores costos. Volvió a insistir en el riesgo de un apagón en el país.