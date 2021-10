Ahora Contraloría es el coco de toda obra, malo sí hacemos, malo sí no: contralor sobre Hidroituango

En su visita al Meta, el contralor general de la República, Felipe Córdoba, habló sobre la investigación en el caso Hidroituango , asegurando que no hay que esperar que las autoridades sigan el curso del proceso.

"No puedo dar más detalles porque podrían acusarme, así que esperemos a que las autoridades sigan el curso del proceso”.

Ante cuestionamientos sobre los retrasos que estaría generando el fallo en la ejecución de la obra, Córdoba rechazó esa postura y defendió el trabajo de su entidad.

“No podemos decir que la Contraloría es el coco de toda esa obra. Entonces ahora somos los malos porque hacemos y malos porque no hacemos”, aseveró.

"Nosotros somos malos porque hacemos y malos porque no hacemos. No veamos la problemática en el actuar de un órgano de control, aquí la fiebre no está en las sábanas, aquí el problema existe porque hubo una problemática en ese proyecto, lo que necesitamos efectivamente es que se resuelva”, agregó el alto funcionario.

Cabe recordar que la Contraloría adelanta una investigación contra 26 personas y empresas por su presunta responsabilidad fiscal por 4.4 billones de pesos tras la contingencia de Hidroituango. En el caso ya hubo un fallo en primera instancia y ahora están esperando la decisión final de la entidad de control.

El tema volvió a ser noticia porque dos de las constructoras implicadas iniciaron un proceso de reorganización y porque en la Casa de Nariño se adelantó una reunión con el alcalde Daniel Quintero y aseguradoras sobre el tema.

