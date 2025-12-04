En vivo
Copa y Wingo extienden suspensión de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

Copa y Wingo extienden suspensión de vuelos desde y hacia Caracas hasta el 12 de diciembre

La cancelación se da en medio de la alerta emitida por la FAA del riesgo en el espacio aéreo bolivariano, por la ofensiva que mantiene el gobierno Trump en Venezuela.

