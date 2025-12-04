En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Viajes internacionales crecen pese a las restricciones del espacio aéreo venezolano

Viajes internacionales crecen pese a las restricciones del espacio aéreo venezolano

Aerolíneas mantienen su proyección de aumento en la oferta de sillas hacia Panamá, México y otros destinos, mientras la temporada de fin de año impulsa el movimiento de pasajeros dentro y fuera del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad