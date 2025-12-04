Viajes internacionales crecen pese a las restricciones del espacio aéreo venezolano

El cierre de año llega con un incremento en los viajes internacionales desde Colombia, incluso en medio de las restricciones y la incertidumbre generada por las fallas en navegación reportadas en el espacio aéreo venezolano.

De acuerdo con el más reciente reporte de IATA, la capacidad aérea internacional aumentará 3,6 % en diciembre y enero, mientras que en el mercado doméstico el crecimiento proyectado es de 6,8 %.

El aeropuerto El Dorado movilizó 45,8 millones de pasajeros en 2024. Fotos: AFP

El repunte internacional se concentra especialmente en rutas hacia Panamá y México, que se consolidan como los destinos con mayor incremento de capacidad. Para diciembre, por ejemplo, Bogotá–Monterrey aumentará su oferta en 288 % y Bogotá–Guadalajara en 147 %. En enero, uno de los saltos más fuertes lo registrará Bogotá–Toronto, con un crecimiento del 174 % en sillas disponibles.

El movimiento también se siente en rutas menos tradicionales. Bogotá–Tampa ofrecerá más de 10.400 sillas durante la temporada, Cartagena–Ciudad de México tendrá cerca de 10.000 disponibles y el trayecto Cali–Ciudad de México alcanzará las 9.000. En Sudamérica, Bogotá–Córdoba (Argentina) llegará a 11.000 sillas solo en diciembre.



Aunque algunas rutas icónicas, como Bogotá–Madrid y Bogotá–Miami podrían tener una leve contracción frente a 2024, el balance general muestra que los viajes internacionales no solo se sostienen, sino que crecen incluso en medio de las alertas sobre navegación aérea en la región.

El aumento que reporta la IATA se da en medio de un clima de tensión en la región por la alerta de la FAA sobre el riesgo de sobrevolar el espacio aéreo venezolano debido a la ofensiva que mantiene el Gobierno Trump contra Venezuela.

Wingo viaja a 3 destinos ahora en Centroamérica Foto: Wingo

Por esta razón, varias aerolíneas colombianas como Wingo, Copa Airlines, Satena, Latam y Avianca decidieron suspender su operación hacia este país. Algunas de las compañías actualizan sus cancelaciones a diario dependiendo de los resultados que arrojen las matrices de riesgo y otras, como Copa Airlines y Wingo ampliaron su fecha hasta el 12 de diciembre.

Publicidad

En el mercado interno, la dinámica también es positiva. Para diciembre se espera un aumento del 5,7 % en la oferta de sillas frente al año pasado, y para enero el crecimiento proyectado es del 6,8 %. Rutas como Bogotá–Medellín y Bogotá–Cali lideran el incremento, con saltos de entre 11 % y 16 %, mientras destinos como Puerto Gaitán, Santa Marta y Villavicencio ganan protagonismo en plena temporada alta.