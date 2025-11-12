SuperTransporte ordena importante modificación en compra de tiquetes para la aerolínea Wingo

La Superintendencia de Transporte impuso una medida administrativa a la aerolínea Wingo, ordenando a la compañía modificar de inmediato los contenidos de la página web, al analizar que no cumplen con los parámetros legales de claridad, precisión y accesibilidad exigidos por la normativa vigente.

“No podemos permitir que la desinformación o la falta de claridad en los procesos se conviertan en nuevas barreras para la movilidad. Cada persona, sin excepción, debe poder ejercer su derecho a moverse con dignidad y en igualdad de condiciones”, denunció la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El caso se da luego de que tres ciudadanas en condición de discapacidad denunciaran el pasado 1 de octubre de 2025 que en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se les impidiera abordar un vuelo con destino a Medellín. Tras conocer la denuncia, se comenzó con la investigación por parte de la Delegatura para la Protección de los Usuarios, que posteriormente evidenció falencias en el proceso de compra en línea de la aerolínea.

“Negar o dificultar el acceso a información clara, accesible y suficiente sobre las condiciones del transporte implica perpetuar la exclusión y vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la movilidad y la dignidad humana de las personas con discapacidad.Con esta medida administrativa les cumplimos con dignidad a las ciudadanías, ya que es un mensaje contundente para las empresas del modo aéreo”, señaló Alfredo Enrique Piñeres Olave, superintendente de Transporte.



Por lo que, en la página, mientras el usuario hace el proceso de compra de tiquete, se debe brindar la información y opciones necesarias para que el viajero pueda especificar su condición y características, con el fin de establecer los tipos de asistencias a brindar, como: “Necesito silla de ruedas, puedo caminar”, “Necesito silla de ruedas, no puedo subir escaleras”, “Soy completamente inmóvil” y “Tengo otra discapacidad”.

Además, señalando que las categorías se acomoden a las necesidades especiales de los pasajeros, como: “silla de ruedas de rampa”, “silla de ruedas de escaleras” y “silla de ruedas de cabina”.

Adicionalmente, se deberá adjuntar la Política de Pasajeros con Necesidades Especiales, que no solo especificará el servicio para las personas en silla de ruedas, sino que su contenido debe tener los requisitos del viaje para otras personas con diferentes discapacidades y la necesidad de un acompañante.

Para realizar este cambio, SuperTransporte dio un plazo de cinco días hábiles para que la empresa implemente las modificaciones necesarias en su página web. De lo contrario, el incumplimiento de esta orden podría acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo que establece la Ley 1437 de 2011.