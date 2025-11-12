En vivo
Blu Radio  / Nación  / SuperTransporte ordena importante modificación en compra de tiquetes para la aerolínea Wingo

SuperTransporte ordena importante modificación en compra de tiquetes para la aerolínea Wingo

La decisión fue tomada luego de que se denunciara una presunta negación de abordaje de 3 mujeres con discapacidad en un vuelo de Bogotá a Medellín. La empresa tendrá un plazo de 5 días para realizar los cambios.

Foto: Wingo / ImageFx
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

