Corte Constitucional tumba decreto que quitó el aporte a pensión al inicio de la cuarentena

La Corte Constitucional acaba de tumbar el decreto que permitió a las empresas no pagar los aportes a pensión de sus trabajadores para los meses de abril y de mayo, por seis votos contra tres.

La Corte declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 558, sobre medidas para disminuir temporalmente la cotización al SGSS y pensiones bajo la modalidad retiro programado. Los primeros 5 artículos se declararon inexequibles 6-3, los 9 artículos finales inexequibles 7-2. — Corte Constitucional (@CConstitucional) July 23, 2020

Esa fue una de las apuestas del Gobierno para evitar despidos por cuenta del coronavirus. La teoría es que eso rebajaba los costos no salariales para los empresarios y restaba presión en un momento extremo para la economía.

Durante la vigencia de la norma los trabajadores independientes solamente pagaron el aporte a salud y a los empleados les llegó un poco más de sueldo porque tampoco pagaron el aporte regular.

Lo que no está claro es si ahora las empresas, los independientes y los empleados tendrán que reponer lo que no se cotizó estos meses o no.

La Corte también tumbó los artículos que obligaban a las AFP trasladaran a Colpensiones a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado que estuvieran en riesgo de quedar 'desfinanciados'. Sin embargo, el propio Gobierno ya había desistido de la idea tras la presión de congresistas y de las propias AFP y modificó este decreto en la segunda emergencia económica para que fuera voluntario.

