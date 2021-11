Posible llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico: aumentan las voces de rechazo en la alianza

A través de redes sociales se generó toda una polémica por las declaraciones del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez , quien lanzó una propuesta para hacer una consulta en marzo con el Pacto Histórico, en la que él podría estar. Sin embargo, varios miembros del ese partido se han opuesto e indicaron que no es con todos los sectores.

“Claro que un pacto es entre diferentes, por eso entramos al Pacto Histórico, pero lo que está en juego es la posibilidad de cambio real para Colombia, eso no se logra con los de siempre. Luis Pérez Gutiérrez representa uribismo, continuismo, politiquería, no cambio ¡Tenemos que derrotarlos!”, escribió a través de su cuenta de Twitter el líder de la Alianza Verde, Camilo Romero.

También se pronunció el representante Inti Asprilla, quien dijo que la llegada de Pérez representa dos temas base, el primero, el desacuerdo de una mayoría.

“Diré dos cosas, primero, si la inmensa mayoría no estamos de acuerdo por razones más que evidentes, no hay razón alguna para insistir en meterlo. Dos, la pelea interna que nos dimos en el Verde no fue para llegar a eso”.

Otra voz en oponerse a una posible llegada del exgobernador fue la del senador del Polo Iván Cepeda.

“Las relaciones políticas del Pacto Histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusadas de complacencia con acciones del narco paramilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Rechazo cualquier alianza con el señor Luís Pérez”, manifestó en su cuenta de Twitter Cepeda.

A lo dicho, el senador y precandidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales.

“El Pacto Histórico es entre diferentes, si no, no es pacto. No estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental, que garantice realmente los derechos esenciales de las personas”.

