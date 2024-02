Cronología de asedio a CSJ por general Salamanca: no hubo riesgo para magistrados ni pidieron salir

En medio de una rueda de prensa, el director de la Policía el general William Salamanca , habló con César Chaparro y entregó en detalles lo que sucedió durante el asedio a la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves 8 de febrero en la fallida elección de fiscal general.

Reveló que el presidente de la Corte le pidió mesura y evitar un desalojo y aseguró que los magistrados prefirieron mantenerse al interior del Palacio de Justicia , que su vida nunca estuvo en riesgo y que el intento de ingreso de manifestantes a la Corte no duró ni siquiera minutos.

Pregunta: general, en las últimas horas se han escuchado nuevos pronunciamientos de lo que ocurrió allí, en la Corte. General, cuando usted llega a la Corte, ¿qué es lo primero que le dicen los magistrados cuando usted se ve con ellos?

Respuesta: “bueno, yo llamé al señor presidente del honorable Corte de Justicia el pasado 8 de febrero a la 1:07 PM, encontrándome en la cumbre de alcaldes de ciudades capitales, hablando de seguridad ciudadana”.

“Y lo llamo para conocer su apreciación respecto al comportamiento de quienes se encontraban en la Paz de Bolívar y en torno al Palacio de Justicia, manifestándose. Él me expresa que hay normalidad, que hay tranquilidad, que no ve violencia. Sin embargo, yo le sugiero o le pido al señor presidente que, en caso de haber violencia o requerir alguna actuación, la policía no dudaría en proceder a desalojar con los protocolos establecidos. Y él me pide que lo último sería eso, que la policía se mantuviese como donde estaba, con el dispositivo donde la policía hacía presencia pero sin proceder al desalojo, que prefería calma, mesura y que no había ninguna situación adversa”.

“Sobre las dos, casi tres de la tarde, llegó a la Corte, al Palacio de Justicia, ingreso por la Plaza de Bolívar, caminando, ingreso caminando al Palacio de Justicia. Hablo nuevamente con el presidente y me pide que no intervenga porque no hay ninguna violencia como tal. Es importante mencionar que la Policía Nacional adelante una investigación junto con la Fiscalía para mirar quiénes intentaron ingresar al edificio”.

Pregunta: general, ¿los magistrados le dicen a usted que ellos quieren seguir trabajando, que ellos no quieren abandonar el edificio?

Respuesta: “ellos me dicen que prefieren estar ahí, efectivamente. Yo estuve ahí por un buen rato, yo creo que unas tres horas estuve ahí dialogando con ellos. Lo que sí, el pueblo colombiano debe saber es que la Policía tenía un blindaje de la Corte, del edificio como tal, para evitar algún ingreso. De eso si no hay duda”.

Pregunta: general, ¿qué dice el informe Policía? ¿cuántos manifestantes estaban allí intentando ingresar a la Corte?

Respuesta: “bueno, hay unos videos que están en evaluación, el número exacto no lo puedo determinar, pero si hay una investigación en marcha”.

Pregunta: ¿cuánto tiempo duraron ellos intentando ingresar?

Respuesta: “hay unas imágenes que son, yo diría que no son minutos, porque parte de los mismos manifestantes contuvieron el propósito que tenían si no estoy mal cuatro personas de pretender ingresar al parque de agro”.

Pregunta: ¿los magistrados le manifestaron a usted que ellos se querían salir de su lugar de trabajo caminando?

Respuesta: “eso no lo hablé con ellos, de ese tema no hablamos. Lo que sí puedo manifestar es que cuando yo llego a la Corte encuentro un entorno tranquilo, lo normal de las manifestaciones , arengas, es normal”.

Pregunta: ¿estuvo en riesgo en algún momento la seguridad de los magistrados?

Respuesta: no, no estuvo en riesgo, yo estaba allá en ese lugar. Desde que llegué hasta que salí, yo no percibí ningún riesgo, ni hacia ellos como tal en su integridad, ni en su vida, ni la mía misma.

Pregunta: ¿la presencia del helicóptero a que se debía ese helicóptero allí sobre el edificio de la Corte?

“Bueno, cuando hay manifestaciones, la Policía prevé dispositivos y también incluye la vigilancia para mirar cómo está el comportamiento”.

El pasado jueves 8 de febrero, la Corte Suprema de Justicia denunció un "bloqueo violento e ilegal " a su sede principal por parte de cientos de manifestantes para exigirle al tribunal que elija un nuevo fiscal general de una terna propuesta por el mandatario.

Sindicalistas, estudiantes e indígenas rodearon la principal sede judicial del país y bloquearon el acceso al edificio donde se encontraban los jueces.

Al final de la tarde, policías antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a la multitud. Algunos respondieron lanzando piedras a la fuerza pública, que retomó el control de la zona.

