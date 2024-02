Autoridades en alerta por protesta de motociclistas y transportadores ilegales en Bucaramanga

A través de redes sociales varios grupos de motociclistas de Bucaramanga convocaron a protestar este lunes contra las medidas de pico y placa metropolitano que se adoptaron recientemente por parte de los alcaldes y para rechazar una posible prohibición del parrillero que sería adoptada por seguridad. Ante este hecho el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán envió un mensaje para dialogar y explicó que no se permitirá el bloqueo de las vías.

“El lunes a primera hora se va tapar la autopista, carro que vaya a trabajar no va poder trabajar, la orden es bajarle los pasajeros a todo el mundo, o todo el mundo a las calles o no trabaja nadie, a partir del lunes. Buenos señores espero que el lunes de verdad nos apoyen, nos ayuden, no hay que llevar carro, no hay que llevar moto, se va parar en La cemento, se va parar abajo en Bavaria dos, se va parar en La Virgen, donde quieran llegar pueden llegar”, dicen algunos de los audios que han circulado en redes sociales convocando la protesta.

Alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga pidieron acompañamiento de la Policía, el Ejército y Migración Colombia como contingencia ante la convocatoria de protestas de motociclistas este lunes. Explicaron que no permitirán que afecte la economía #VocesySonidos pic.twitter.com/epScTPiYvq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 11, 2024

Por su parte el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, explicó que junto a la Policía Metropolitana de Bucaramanga trazaron un plan de contingencia para evitar que la movilidad de la capital de Santander colapse afectando a miles de ciudadanos.

“Preparamos el plan de contingencia institucional para las manifestaciones pactadas para este lunes. Vamos a garantizar el orden, la autoridad y la movilidad con todo el personal que disponemos en la Policía de Bucaramanga y Ejército. Estamos abiertos a diálogo, pero sin bloqueos ni alteraciones en la seguridad”, explicó el alcalde Beltrán.

Alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, garantizan la seguridad para este lunes tras anunció de mototaxistas de bloquear vías por pico y placa metropolitano. "Todas las actividades se realizarán con normalidad", alcalde @soyjaimeandres #VocesySonidos pic.twitter.com/6rilPtEwj2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 12, 2024

Publicidad

De igual forma el alcalde de Bucaramanga hizo un llamado al diálogo a los líderes de la protesta para evitar las vías de hecho.

“Como Alcaldía estamos al tanto y tenemos conocimiento de que algunos grupos de motociclistas están preparando manifestaciones ciudadanas para este lunes. Somos un gobierno que escucha y respeta el derecho a la protesta, pero también tenemos la responsabilidad de garantizarle la movilidad a los demás ciudadanos. Las decisiones en esta administración son concertadas, por eso desde ya abrimos espacios de diálogo para evitar alteraciones en el orden público”, escribió en su cuenta de X el alcalde de Bucaramanga.