Petro sobre protestas en Corte Suprema: "Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados"

El presidente Gustavo Petro se refirió a la protestas que se presentaron ayer en varias ciudades del país, especialmente a la que se presentó en la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Bogotá.

Manifestantes bloquearon el acceso al Palacio de Justicia en Bogotá, en protesta porque la Corte Suprema no ha elegido a la nueva fiscal general, que reemplazará a Francisco Barbosa quien termina su periodo y es acusado por el presidente Gustavo Petro de querer sacarlo del poder.

Petro, que en los últimos días ha convocado a movilizaciones en defensa de su Gobierno, ha acusado a Barbosa de promover una "ruptura institucional" y un supuesto "golpe de Estado", al tiempo que ha urgido a la Corte Suprema para que elija al sucesor del fiscal, que acaba su periodo el próximo lunes.

Por medio de su cuenta de X, el mandatario señaló que pese a la no elección de fiscal, no es un "indolente y arrogante ante las consecuencias de entregarle la Fiscalía a la señora Martha Mancera, las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mi y hacen que lo conveniente para el país es que eso no suceda".

Según destacó el mandatario, en medio de la movilización no hubo heridos, pese a que reconoció que hubo fallas en el protocolo se seguridad que “debió desplegarse en el Palacio de Justicia de manera preventiva y desde el Palacio de Nariño las corregimos”. Se defendió y manifestó que “La acción preventiva dictaminada por mí se ejecutó bien en tiempo, modo y lugar”.

Trino del presidente Gustavo Petro sobre protestas en la Corte Suprema de Justicia Foto: X

Por su parte y sobre el asedio que sufrieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que fue condenado por el mismo presidente de la institución Gerson Chaverra, quien calificó los bloqueos como violentos, ilegales e inaceptables, dijo que “nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados”.

"La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la república situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país", manifestó el magistrado en una declaración el día de ayer.

El presidente defendió sobre los hechos en la Corte Suprema de Justicia que fueron los mismo simpatizantes del Gobierno que participaban en las marchas, quienes evitaron que los hechos pasaran a mayores actos de violencia.

"Cuando se hizo presente un grupo de ciudadanos frente a la Corte, violando las decisiones de los organizadores de las marchas, fueron los integrantes de mi gobierno a acompañar a los magistrados, hicieron en la misma calle solicitudes a los manifestantes para despejar las calles y el mismo director de la Policía se dirigió a pie tranquilamente y les transmitió a los magistrados mi indicación, a la 1 pm de la tarde de nuestra decisión de despejar el área. Los magistrados dijeron que no era necesario y continuaron en su trabajo". finalizó.