Martha Mancera será fiscal (e): esto dijo el mininterior sobre la postura que tendrá el Gobierno

Luis Fernando Velasco se refirió a la postura del Gobierno frente a la inminente llegada de la vicefiscal Martha Mancera al cargo del fiscal Francisco Barbosa. También habló de las movilizaciones convocadas este 8 de febrero.

El ministro, aunque con un tono conciliador, apoyó las manifestaciones y contrario a lo dicho días antes por el presidente Gustavo Petro, señaló que fueron lideradas por Fecode y no convocadas por el Gobierno. Dijo que el Gobierno Nacional sabe que los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse sin violencia cuando tienen algunos ciudadanos.

“En el caso de lo que lidera hoy Fecode , es un sindicato que siente que algo pasa cuando le hacen un allanamiento para averiguar por un aporte que hicieron ellos de 500 millones de pesos a un partido político (…) nosotros entendemos y respetamos la decisión, pero también en el caso de las marchas que hoy se hacen pedimos que no se dirijan a la Corte Suprema”, dijo el jefe de la cartera.

Sobre si el Gobierno convocó o no las marchas, Velasco reiteró que lo ocurrido con Fecode fue un intento de demostrar un delito del presidente y que eso implica sacarlo del poder, aunque asegura que no va a pasar porque ellos demostrarán que ese dinero no ingresó a la campaña.

“Eso está clarísimo. Por qué ad portas de retirarse un fiscal montan esa como la gran investigación. Eso lo hace un amateur en investigación criminal porque solamente era pedirle al Consejo Nacional Electoral los libros de cuentas de los partidos y averiguar sobre el aporte, quién lo hizo y cómo se hizo, pero lo que tenemos claro es que ese pago no entró a la campaña”, dijo Velasco.

Sobre la elección de fiscal general, aseguró que, aunque la Corte no tomó una decisión, no se convocarán más movilizaciones, pero que se sentará a hablar con el presidente Petro. Respecto a la postura que tendrá el Gobierno sobre la llegada de la vicefiscal Mancera al cargo de Francisco Barbosa, el funcionario aseguró que no se pronunciará al respecto.