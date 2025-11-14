¿Cuándo llegan los primeros aviones Gripen a Colombia? Esto dijo el Gobierno

Colombia dio un paso histórico en la modernización de su defensa aérea con la firma del contrato para adquirir 17 aeronaves de superioridad Gripen E/F, fabricadas por la compañía sueca Saab. Estas aeronaves reemplazarán la envejecida flota de KFIR y marcarán un salto tecnológico para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El anuncio oficial fue hecho por el presidente Gustavo Petro en Cali, durante la ceremonia de conmemoración de los 106 años de historia de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, celebrada en la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.

Allí, el mandatario confirmó que el contrato asciende a 16,5 billones de pesos —unos 4.387 millones de dólares— y destacó que esta es una de las inversiones más importantes en defensa aérea de las últimas décadas.

Gripen, el nuevo avión de combate de la FAC Foto: Blu Radio

¿Cuándo llegarán los primeros aviones?

El Ministerio de Defensa informó que las primeras aeronaves Gripen llegarán en 2028. La entrega será progresiva y se extenderá durante varios años, hasta completar la flota total adquirida.



La ejecución del contrato está proyectada para los próximos siete años, lo que incluye fabricación, pruebas, entrega, soporte y entrenamiento.



Fabricación y transferencia tecnológica

Los Gripen destinados a Colombia serán construidos en Suecia y Brasil, sin restricciones de transferencia tecnológica, lo que permitirá al país acceder a capacidades avanzadas de integración, mantenimiento y operación.

El acuerdo también incluye:



Soporte logístico para 3.000 horas de vuelo entre 2028 y 2032.

Acompañamiento técnico directo de Saab durante los primeros tres años de operación.

Traslado de conocimiento para pilotos, ingenieros y técnicos colombianos.

Un stock inicial de repuestos, herramientas y equipos de apoyo en tierra.

Esto significa que Colombia podrá operar los aviones desde su llegada sin necesidad de grandes inversiones adicionales en infraestructura.

Operación de avión Gripen // Foto: Fuerzas Aeroespacial Colombiana

Tecnología de última generación

Los Gripen E/F son reconocidos por su eficiencia, capacidad de combate y bajo costo operativo. Entre sus características están:



Radar AESA de alta precisión.

Sensores avanzados y sistema de guerra electrónica.

Armamento inteligente aire-aire y aire-superficie, con misiles de corto, mediano y largo alcance.

Capacidad de operación en pistas cortas y aeródromos no especializados.

Rápido realistamiento operativo, ideal para respuesta en escenarios críticos.

Colombia también implementará un centro de simulación con cuatro cabinas interconectadas, que permitirá entrenar tripulaciones de manera continua sin el costo de un vuelo real.

Tecnología de avión Gripen // Foto: Fuerzas Aeroespacial Colombiana

Publicidad

Beneficios adicionales: energía, agua y salud

El acuerdo incluye un componente Offset, con proyectos complementarios que impactarán sectores como:



Transición energética

Gestión del agua

Desarrollo aeroespacial

Tecnología para el sector salud.

Según el presidente Petro, estos beneficios convierten la compra en una oportunidad para impulsar innovación más allá del ámbito militar.