En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿Cuándo llegan los primeros aviones Gripen a Colombia? Esto dijo el Gobierno

¿Cuándo llegan los primeros aviones Gripen a Colombia? Esto dijo el Gobierno

El anuncio oficial fue hecho por el presidente Gustavo Petro en Cali, durante la ceremonia de conmemoración de los 106 años de historia de la Fuerza Aeroespacial de Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad