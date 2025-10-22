Da pesar porque tiene mamá, esposa, hijas: Marta L. Ramírez a Petro por declaraciones sobre mujeres

Tras una orden judicial que obliga al presidente Gustavo Petro a retractarse por sus polémicas declaraciones sobre las mujeres, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció criticando el trato del mandatario también hacia ella y, además, habló de las graves amenazas económicas derivadas de la tensión con Estados Unidos.

Cabe recordar que esta decisión se conoce luego de una acción de tutela presentada por la misma exfuncionaria después de que Petro, a través de su cuenta de X, la vinculara con supuestos nexos de carácter delictivo.

En diálogo con Recap Blu, Ramírez enfatizó que no percibe el reciente fallo judicial como una victoria personal “ni mucho menos”. Por el contrario, calificó la situación como un síntoma del deterioro institucional por varias razones, las cuales describió.

“Me parece es lamentable que hayamos caído tan bajo en el nivel de la argumentación de un presidente de Colombia que debería ser siempre el símbolo de la unidad, el símbolo del respeto”, aseveró.



Marta Lucía Ramírez Foto: cortesía Vicepresidencia

Una de las críticas más fuertes de la exvicepresidenta se centró en el manejo del lenguaje del presidente, sobre todo hacia el género femenino. En ese sentido, manifestó su impresión por "su trato hacia las mujeres".

Aseguró que hay contradicción entre el lenguaje del presidente y su vida familiar: "¿Qué clase de relación tiene él con esas mujeres de su familia cuando al expresarse y referirse a otras mujeres siempre tiene términos soeces? Términos absolutamente denigrantes llenos de odio contra las mujeres".

Me da realmente mucha impresión y me da hasta pesar, realmente, con alguien que tenga tantas cosas en su cabeza contra las mujeres, teniendo mamá, hijas y esposa añadió.

Publicidad

Según la exvicepresidenta, el país necesita respetarse entre todos, pero el presidente "desafortunadamente falta el respeto a la ley, a la justicia, al Congreso, a los demás políticos” y también, especialmente “a las mujeres”.

Señaló que la Constitución exige al jefe de Estado simbolizar la unidad de la Nación, mientras que Petro "lo que ha hecho todo el tiempo es procurar dividir a los colombianos, antagonizar, calumniar y destruir la reputación de la gente".

“Yo sí creo que al presidente Gustavo Petro hay que decirle no más, no más, porque usted está obligado por Constitución a respetar", puntualizó la exfuncionaria.

Publicidad

Marta Lucía Ramírez detalló que los ataques en su contra se han repetido durante varios años, incluso desde que ocupó la Vicepresidencia, desatándose "una jauría” de la “más espantosa”. El incidente más reciente fue descrito como una "manera muy sinuosa de meter golpes bajos”.

Ante las insinuaciones de vinculación con grupos ilegales, fue categórica: “Yo no tengo socios, no tengo ni he tenido, ni tendré jamás socios narcotraficantes ni paramilitares”, respondió.



La "hoguera" económica: consecuencias del conflicto con Estados Unidos

Al abordar la creciente tensión entre Colombia y Estados Unidos, Ramírez advirtió sobre las repercusiones económicas que podrían afectar a millones de colombianos. Afirmó que el conflicto fue iniciado deliberadamente por el presidente Petro.

“Una hoguera que se ha aprendido desde acá, que la ha encendido el presidente de los colombianos y es una hoguera que está amenazando causar grandes estragos”, precisó.