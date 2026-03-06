Damnificados por las lluvias no tendrán que pagar facturas de electricidad por ahora

Miles de damnificados por el invierno no tendrán que preocuparse por ahora por pagar facturas de electricidad, en medio de un nuevo decreto de emergencia del Gobierno nacional.

Solo en Córdoba hay más de 78.000 familias que se han visto afectas por las intensas lluvias en el norte del país, según las autoridades. Miles de familias adicionales han sufrido la pérdidas de viviendas, cultivos y animales en Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El decreto establece que mientras las viviendas no estén en condiciones de tener electricidad, las compañías comercializadoras no podrán hacer ningún cobro a los usuarios. Los cobros volverán únicamente en el momento en que la electricidad sea restablecida.

Además el decreto establece mecanismos para diferir hasta en 36 meses y sin intereses la deuda actual de esos usuarios con las compañías del sector eléctrico.



“Esta es una decisión humanitaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro para aliviar la situación de miles de familias que hoy enfrentan pérdidas materiales y dificultades económicas. Nadie debe preocuparse por pagar la energía cuando su prioridad es reconstruir su hogar y recuperar su vida”, afirmó el ministro de minas, Edwin Palma.

Por otro lado, el ministerio de Hacienda podrá trasladar recursos del presupuesto hacia la reparación de la infraestructura eléctrica en las zonas afectadas.