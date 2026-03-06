En vivo
Nación / Damnificados por las lluvias no tendrán que pagar facturas de electricidad por ahora

Damnificados por las lluvias no tendrán que pagar facturas de electricidad por ahora

Al amparo de la emergencia económica el gobierno emitió un decreto que le da un alivio financiero a miles de familias que hoy tienen sus viviendas bajo el agua.

