Daniel Palacios logró pasarse a otro vehículo antes de accidente en Medellín: “Venía fallando”

Tras el grave accidente que sufrió el esquema de seguridad del precandidato presidencial Daniel Palacios la noche del pasado miércoles en Medellín, Palacios, quien resultó ileso, contó en Mañanas Blu cómo su equipo de seguridad detectó fallas en el vehículo principal, lo que llevó a un cambio de última hora que posiblemente salvó su vida.

El incidente ocurrió mientras la caravana presidencial regresaba del aeropuerto de Rionegro hacia Medellín, cerca del sector de Los Balsos, prácticamente al final del recorrido.

El conductor del vehículo en el que viajaba Palacios, una Toyota Fortuner blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección, comenzó a sentir que el carro no estaba frenando bien.

Casi simultáneamente, el vehículo que seguía en la caravana informó que estaban observando humo saliendo de las llantas. Ante estas claras señales de un problema mecánico, los miembros del esquema de seguridad tomaron la decisión de realizar una maniobra, orillaron la camioneta hacia la izquierda, en dirección al sardinel y tomaron la determinación de trasladar al precandidato Palacios del vehículo principal al vehículo alterno.

"El conductor comienza a sentir que que el carro no estaba frenando bien, y el vehículo seguidor le informa que estaban viendo como si estuviera saliendo humo de las llantas, entonces, en ese momento, en un acto pues de mucha responsabilidad y de prevención, ellos deciden hacer el trasbordo al otro vehículo", indicó Palacios, quien a su vez manifestó que esta camioneta no había presentado fallas.

"Este carro es prácticamente nuevo que no había presentado ningún tema mecánico o algún tema de dificultad. De hecho, todo el trayecto se hizo de manera normal y fue en ese momento y tengo que decir que, gracias a que los miembros del esquema tomaron la decisión de cambiarme de vehículo, puedo estar aquí contando esta historia, porque evidentemente la parte de atrás del vehículo quedó supremamente afectada y yo venía hablando por teléfono, no llevaba cinturón de seguridad, gracias a Dios no estamos contando otra historia", contó.

Palacios realizó el trasbordo con su equipo de campaña, y la caravana continuó su marcha. Sin embargo, apenas un minuto o minuto y medio después de su cambio de carro se escuchó el fuerte impacto.

"Me dijeron que el carro sencillamente perdió toda posibilidad de control, que no tenía ni caja ni el freno de mano ni el freno normal sirvieron, realmente una locura", aseveró.



Pide una investigación

La naturaleza del accidente llevó al precandidato a la Presidencia de la República Daniel Palacios a pedir una investigación exhaustiva que aclare lo sucedido.

"Si hay unas dudas y lo que tiene que haber es una investigación que determine qué fue lo que pasó. Yo creo que estamos ante un ambiente de desconfianza muy grande y eso debe llevar a que las autoridades aclaren qué sucedió", finalizó.

