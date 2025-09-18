Defensa de la familia de Miguel Uribe radicó queja ante la ONU por interferencia en la investigación

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, presentó una queja formal ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Fiscales de la ONU, en contra del presidente Gustavo Petro, por sus recientes declaraciones y teorías relacionadas con el magnicidio ocurrido el pasado 7 de junio.

Mosquera advirtió que los pronunciamientos del mandatario, emitidos “sin sustento probatorio alguno”, constituyen una interferencia indebida en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y afectan la independencia judicial.

Según la defensa, estas afirmaciones distraen a la opinión pública, generan confusión y sustituyen funciones que le corresponden exclusivamente al ente acusador.

La queja solicita que el presidente se abstenga de seguir formulando teorías sin respaldo jurídico y respete la autonomía de la Fiscalía, en aras de garantizar el avance de la investigación para esclarecer los responsables intelectuales del crimen.



Gustavo Petro Foto: Presiencia de la República

“El respeto a la independencia judicial no constituye una opción política, sino una obligación democrática y constitucional en Colombia”, señala la comunicación.

En paralelo, se conocieron las primeras fotografías de alias 'El Costeño' y alias 'El Hermano', vinculados al atentado, luego de ser trasladados desde el búnker de la Fiscalía hacia cárceles de máxima seguridad.

Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', capturado el 5 de julio de 2025 como presunto coordinador logístico del crimen, ingresó a la cárcel de Girón, Santander, el 16 de septiembre. Por su parte, William Fernando González, alias 'El Hermano', señalado como el conductor del vehículo usado en la huida, capturado el 19 de junio, fue llevado a la cárcel de La Dorada, Caldas.

Las autoridades explicaron que el traslado obedece a que las instalaciones del búnker no están diseñadas para albergar detenidos de manera indefinida, sino como espacios transitorios mientras se definen medidas de aseguramiento. En las próximas semanas, se espera que los demás procesados por el asesinato de Uribe Turbay también sean reubicados en diferentes cárceles del país.