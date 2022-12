Defensa de Santrich solicitó aplazamiento de citación ante Corte Suprema de Justicia

Porque no se ha definido situación de Santrich en la JEP, su defensa solicitó a la Corte Suprema de Justicia que

aplace la indagatoria a la que fue citado para este martes 9 de julio.

Le puede interesar:

La razón que presentó la defensa en la solicitud, que ya está en manos de los magistrados de la Corte Constitucional, es que hasta que no se resuelva la situación de Seuxis Paucias Hernández Solarte en la sección de apelación, no se puede empezar con otro proceso en otra instancia judicial.

Publicidad

"Nosotros le hemos solicitado no hoy, ni ayer, sino desde hace un poco más de 10 días a la Corte Suprema de Justicia que no siga con el diligenciamiento del proceso hasta tanto la Jurisdicción Especial para la Paz no tome una decisión en segunda instancia", dijo, en diálogo con BLU radio, el abogad Gustavo Gallardo.

Insistió en que "la competencia en el caso de Santrich, radica exclusivamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz", por lo que espera que cuando la justicia transicional tome una decisión sobre el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría a la garantía de no extradición otorgada por la Sección de Revisión,

continúe el proceso ante la Corte en el que fue llamado por narcotráfico.

No deje de leer:

Sobre la desaparición del exjefe guerrillero, Gallardo asegura que aún no tienen información sobre su paradero.

"Yo me despedí de Santrich sobre el mediodía del sábado donde habíamos planeado toda una participación en diferentes actividades políticas en Barranquilla en Medellín y también habíamos ya organizado la comparecencia ante el llamado de indagatoria muy a pesar de la solicitud que habíamos hecho a la Corte", puntualizó.

Publicidad