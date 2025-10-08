En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría del Pueblo llama a garantizar el derecho a la protesta pacífica

Defensoría del Pueblo llama a garantizar el derecho a la protesta pacífica

La Defensoría pidió garantizar el derecho a la protesta pacífica tras las agresiones registradas en Medellín durante la marcha en apoyo a Palestina, que dejó al menos dos personas heridas.

Protestas en Colombia
Protestas en Colombia
Foto: referencia, AFP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Durante las marchas realizadas en la noche del 7 de octubre en Medellín en solidaridad con Palestina, se reportaron agresiones por parte de integrantes de los equipos de convivencia de la Alcaldía contra manifestantes, dejando al menos dos personas heridas.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos, ocurridos en el marco de la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, podrían constituir violaciones a los derechos humanos. Según denuncias ciudadanas, las agresiones se presentaron cuando un grupo de manifestantes intentaba avanzar hacia el Parque de los Deseos, donde se concentraban cientos de personas en apoyo al pueblo palestino.

Manifestación propalestina en Medellín.jpg
Suministradas

El organismo defensor instó a las autoridades locales y nacionales a iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan excedido el marco de sus competencias y deberes.

La entidad reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional y un ejercicio legítimo de participación democrática y libertad de expresión, protegido por los estándares internacionales de derechos humanos.

La Defensoría enfatizó que la empatía, la no violencia y el respeto por la vida y la integridad son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Defensoría del Pueblo

Protestas en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad