Defensoría del Pueblo llama a garantizar el derecho a la protesta pacífica

Durante las marchas realizadas en la noche del 7 de octubre en Medellín en solidaridad con Palestina, se reportaron agresiones por parte de integrantes de los equipos de convivencia de la Alcaldía contra manifestantes, dejando al menos dos personas heridas.

La Defensoría del Pueblo advirtió que estos hechos, ocurridos en el marco de la “Marcha Nacional de Solidaridad con Palestina”, podrían constituir violaciones a los derechos humanos. Según denuncias ciudadanas, las agresiones se presentaron cuando un grupo de manifestantes intentaba avanzar hacia el Parque de los Deseos, donde se concentraban cientos de personas en apoyo al pueblo palestino.

Suministradas

El organismo defensor instó a las autoridades locales y nacionales a iniciar las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes contra los funcionarios que, en ejercicio de sus funciones, hayan excedido el marco de sus competencias y deberes.

La entidad reiteró que la protesta pacífica es un derecho constitucional y un ejercicio legítimo de participación democrática y libertad de expresión, protegido por los estándares internacionales de derechos humanos.



La Defensoría enfatizó que la empatía, la no violencia y el respeto por la vida y la integridad son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria.