En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría del Pueblo rechaza ataques de Benedetti contra la magistrada Lombana

Defensoría del Pueblo rechaza ataques de Benedetti contra la magistrada Lombana

Advirtió que las declaraciones socavan la independencia judicial y podrían constituir violencia de género. Se suma al pronunciamiento del presidente de Corte Suprema en defensa de la magistrada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad