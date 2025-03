"Dejen el populismo, no apaguen el país": Fico Gutiérrez sobre embargo por deuda a EPM

Un juez de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno por las deudas que el Ministerio de Minas tiene con el Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) por subsidios a las tarifas de energía, que ascienden a más de 10 millones de dólares.

La decisión fue tomada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado 4 de marzo, en un fallo en el que se precisó que el embargo es por dineros que el Gobierno Nacional le adeuda a Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS), una de las empresas del Grupo EPM , informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

"La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía (...) que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta", expresó Gutiérrez en su cuenta de X.

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde Federico Gutiérrez, hizo un llamado a no hacer política, sobre Petro señaló: "No actúa como un jefe de Estado. Está en campaña".

Publicidad

Gutiérrez no escatimó críticas hacia el ejecutivo, afirmando que la falta de pago de subsidios del Gobierno a las empresas eléctricas pone en riesgo no solo la operación de estas empresas, sino también el bienestar de la ciudadanía, que depende de un suministro energético confiable .

El alcalde subrayó que el gobierno nacional tiene la obligación legal de pagar los subsidios correspondientes a los hogares de estratos económicos uno, dos y tres, lo que equivale a millones de pesos que llevan tiempo sin cumplir. "Estamos hablando de uno punto dos billones de pesos que el gobierno debe a EPM por conceptos de subsidios y tarifas. Esto, de no resolverse, podría llevar al país a un apagón", advirtió.

Gutiérrez criticó fuertemente lo que consideró un desbordamiento de la retórica política por parte del presidente Petro, a quien acusó de utilizar el conflicto para fines populistas y electorales. "Nunca he visto un gobierno que no cumpla con su deber. Esto pone en riesgo a Medellín y a Colombia en general", dijo, destacando que los problemas de subsidios no son solo una cuestión local, sino un desafío nacional que requiere una respuesta institucional clara.

El Alcalde manifestó que un juez ha fallado en contra del gobierno, resaltando la independencia del poder judicial en estos casos. "Es crucial que el gobierno respete la decisión judicial y cumpla con sus obligaciones. No estamos pidiendo favores, sino que cumpla la ley", insistió, marcando una clara línea entre la política y la legalidad.

Publicidad

Sobre la disposición de poner fin a este conflicto, Gutiérrez no escondió su preocupación por lo que calificó de un "salto al vacío" que podría afectar el suministro energético no solo en Medellín , sino a nivel nacional. "¿Hasta cuándo el gobierno va a continuar con estas amenazas?", preguntó, instando a una movilización institucional que priorice la resolución de los problemas energéticos y el cumplimiento de las obligaciones estatales.

Escuche aquí la entrevista: