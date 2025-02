Denuncian abuso de autoridad en Neiva: policías tumbaron y arrastraron a pasajera de una moto

Uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Neiva , quienes protagonizaron un video viral en el que se evidencia un presunto abuso de autoridad durante un operativo realizado en la madrugada del pasado viernes 7 de febrero, en el que golpearon brutalmente a dos jóvenes, fueron retirados de sus cargos.

Según se conoció, la joven pareja evadió un retén de la Secretaría de Movilidad y, tras ser alcanzados por las patrullas, fueron agredidos por los uniformados. La mujer, de 18 años, como se observa en las imágenes, fue bajada de la moto y arrastrada por el cabello.

“Íbamos por la glorieta cerca de la Terminal de Transportes cuando nos encontramos con una motorizada. Entonces, mi compañero se asustó y dijo: ‘Yo no voy a parar, no me voy a dejar quitar la moto’. Seguimos y, cuando miramos, vimos un montón de patrullas siguiéndonos, tratándonos mal. A mí me gritaban groserías. En el momento en que paramos, yo me quedé sentada en la moto, quieta, y de una empezaron a golpear a mi compañero. Yo solo decía: ‘No me vayan a hacer nada, por favor’, y cuando veo, ese policía se me viene encima, me golpea, me coge del pelo y me arrastra”, relató Karol Lucía Narváez, la joven agredida.

Tras conocerse esta denuncia, el coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, confirmó que el video en mención, de acuerdo con el análisis del historial noticioso y las verificaciones realizadas por la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial de esta unidad, corresponde a un hecho registrado el pasado 7 de febrero, aproximadamente a las 12:30 de la madrugada del año en curso.

Señaló, además, que ya se inició la respectiva investigación disciplinaria para determinar la responsabilidad de los uniformados.

“Una vez conocida la denuncia, se inició un proceso disciplinario para determinar con claridad las circunstancias que enmarcaron los hechos, y se dispuso, desde el Comando de la Policía Metropolitana de Neiva, la separación del cargo de los uniformados”, indicó el oficial.