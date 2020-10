Denuncian otro abuso de policía implicado en caso Javier Ordóñez

Con video en mano, dos hermanos denunciaron que también fueron víctimas de uno de los policías involucrados en la muerte del abogado Javier Ordóñez , ocurrida en Bogotá hace una semana.

Los denunciantes afirman que los uniformados les pegaron cuando estaban esposados y en el piso.

Los hechos denunciados ocurrieron el 2 de febrero de este año, cuando Marco Valencia estaba con su novia en un parque del barrio Normandía cuando fue requerido por dos policías.

Según el denunciante, los uniformados lo abordaron de manera agresiva tras haber entregado su documento de identidad.

“Este arremete contra mí, me arroja al piso. Me esposa, me empieza a golpearme. Mi hermano llega, pide que no me golpeen. El otro lo esposa”, dijo.

De acuerdo con los denunciantes. Los policías son Jesús Mejía y el agente Juan Camilo Lloreda, los mismos que aparecen en el video de Javier Ordóñez.

“Uno de ellos me golpea hasta que yo pierdo la conciencia, no puedo respirar y cuando logro medio recuperarla sigo siendo golpeado y veo cómo mi hermano también está siendo golpeado estando esposado en el suelo”, dijo.

Agregó que por fortuna no tenían la pistola taser, lo que al final, según manifestó, hizo la diferencia entre estar vivos o no.