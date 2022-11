Denuncian ‘pliego sastre’ para beneficiar en Huila a la Fábrica de Licores de Antioquia

El abogado Hugo Tovar, apoderado de Licorsa, aseguró en Mañanas BLU que se hizo un ‘pliego sastre’ para que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) participe en una licitación para producir, distribuir y comercializar el aguardiente Doble Anís.

El jurista sostuvo que la FLA no está constituida, pese a un fallo de 2018 del Consejo de Estado que así lo exige.

“El Consejo de Estado le dijo a la Fábrica de Licores de Antioquia que debían constituirse como una empresa social del Estado”, manifestó Tovar.

“¿Cómo pretende la Gobernación de Antioquia o la Gobernación del Huila permitir que la Gobernación de Antioquia compita con particulares?, cuando en realidad lo que está elaborando es un ‘pliego sastre’ para que solamente tengan cabida la Gobernación de Antioquia, con una circunstancia más, que en este mes vence el plazo para que Antioquia constituya su fábrica de licores”, recalcó el abogado de Licorsa.

La participación de la FLA en el proceso licitatorio constituiría un incumplimiento al principio de igualdad de la Ley 80 de 1993, ya que al no ser empresa industrial y comercial del orden departamental, no está sujeta al impuesto de Renta y Complementarios ni debe presentar declaración de ingresos y patrimonio y tampoco está sujeta al impuesto de patrimonio, lo que implica una gran ventaja frente a las demás licoreras, que sí son empresas y deben pagarlos.

“Yo quiero aclarar es esto, cuando yo interpuse la tutela como apoderado de Licorsa, no lo hice porque Licorsa esté interesado, o sea el único interesado. Lo que quiero es que haya igualdad o haya libre concurrencia e igualdad de oferentes, como lo exige el Consejo de Estado mediante la disposición de criterio fundamentales en los procesos licitatorios”, manifestó Hugo Tovar.

Entre los argumentos que el apoderado expresa para que Licorsa sea tenida en cuenta en esa licitación es que esa licorera huilense ha producido durante 11 años 21 millones de botellas de 700 ml de Doble Anís, por lo que tiene toda la experiencia para cubrir el mercado en el Huila.

Mientras tanto, desde la FLA dicen que ellos se presentaron a la convocatoria como una entidad perteneciente a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia y que quien debe dar respuesta sobre la situación es la Gobernación del Huila que adelanta la contratación por un monto de 142.861 millones de pesos.

Sobre el tema de que la Fábrica de Licores no sea una empresa legalmente constituida, no dieron respuesta. Mañanas BLU intentó contactar al gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, pero no obtuvimos respuesta.

