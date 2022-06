Desde ahora, deudores de Icetex que no tengan empleo no podrán ser reportados a centrales de riesgo

Previo a su viaje a los Estados Unidos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez , firmó el Decreto 1009 con el cual reglamenta el mecanismo de 'Pago Contingente al Ingreso', para nuevos créditos que puede otorgar el Icetex. Esto permitirá el pago de la deuda de acuerdo al ingreso de la persona que aparece como deudor.

Con este mecanismo, la persona que aparece como deudor solo cancela su crédito, mediante una deducción y retención que en ningún caso puede ser superior al 20% de su ingreso que gana mensualmente.

En el decreto quedó establecido que quienes no tengan empleo, o tengan un ingreso igual o menor a un salario mínimo, no harán ningún pago y no estarán en mora, ni serán reportados ante las centrales de riesgo por no pagar.

La norma estableció que la deducción y retención es un mecanismo de pago contingente al ingreso. Es decir, para nuevas obligaciones contraídas con el Icetex y de forma voluntaria, y su pago dependerá de sus ingresos.

