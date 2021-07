Doce departamentos entrarían en la unificación de etapas por tener vacunas guardadas

El Ministerio de Salud emitió la resolución 1054 del 2021 que actualiza el listado de los municipios con menos de 100.000 habitantes que entrarán en la unificación de etapas del Plan Nacional de Vacunación.

Son en total 1070 municipios los que ya tienen la autorización de vacunar a toda su población mayor de 18 años o mayores de 12 años, únicamente con la vacuna de Pfizer.

Sin embargo, hay varios departamentos que reportan un rezago en la aplicación de las vacunas que el Gobierno Nacional ha entregado. El departamento de Putumayo solamente ha logrado vacunar un 59% de las dosis que han sido entregadas, al igual que Chocó que tiene un avance del 64%.

Es por esto que el Ministerio de Salud autorizó a 12 departamentos con menos de 800.000 habitantes y que tengan una disponibilidad de vacunas mayor al 35%, de unificar sus etapas.

Los departamentos con unificación de etapas serían: Caquetá, Chocó, Quindío, Arauca, Casanare, Putumayo, Archipiélago de San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, y Vichada.

Publicidad

El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, hace un llamado a toda la ciudadanía a acudir a la vacunación ya que es por un bien colectivo para lograr reducir la mortalidad y la cantidad de casos en el país.

“El Gobierno Nacional ha invertido 4 billones de pesos en todo el programa de vacunación. No entiendo cómo hay gente que no se quiere vacunar, eso no tiene ningún sentido frente a la responsabilidad social que nos compete”, explicó el Ministro.