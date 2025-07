Docentes de Fiduprevisora, sin atención en la Fundación Santa Fe: Fecode pide garantías

A través de un comunicado, la Fundación Santa Fe, anunció que la clínica no prestará más servicios de salud a los docentes afiliados a la Fiduprevisora, de acuerdo con el comunicado, se da por la finalización del contrato y que este irá hasta el 31 de julio.

En diálogo con Mañanas Blu, Ruth Fernández, secretaria general de Fecode, habló sobre este comunicado y lo que ellos piden con respecto a esta nueva noticia que sacude al sector docente en el país.

"Han informado que la Fiduprevisora ha hecho un proceso de selección de IPS prestadora en la cual han calificado, hay un registro calificado ya elaborado, han calificado incluso las IPS que actualmente nos prestan el servicio. En razón de que este 31 de julio vence la contratación con todas las IPS, es necesario entonces la renovación de contratos. Lo que anuncia la Clínica Santa Fe es que se vence el contrato el 31, pero si ustedes miran el comunicado tiene un párrafo que está disponible para seguir prestando los servicios", explicó.

Sobre el manual tarifario aseguró que: "De hecho ya el manual tarifario está aprobado en el consejo directivo. La idea es colocarle unas tarifas a cada uno de los servicios que prestan las IPS. El nuevo modelo de salud no adoptó un tarifario. Nosotros consideramos que esa es una herramienta incluso para la contención del gasto. Entonces no estamos en desacuerdo de que se adopte un tarifario. Cuando hay un contrato, una situación, una relación contractual, la IPS va a prestar un servicio, es normal que quien lo va a pagar lleguen a un acuerdo de cuánto se va a pagar. La idea es que ese tarifario sea diferencial, porque no es lo mismo el servicio según las regiones en Colombia", dijo.



Prestación del servicio a maestros

"Como dirigentes sindicales lo que nos interesa es la conformidad del docente, del grueso de maestro".

Asegura que en este momento el servicio se está prestando normal, hay una situación de finalización de contrato y esperan que la Fiduprevisora, en su condición de administradora "autónoma del fondo, no permita que se llegue al caos". explicó.



Sesión permanente

Fecode ha solicitado que el Consejo Directivo se declare en sesión permanente hasta solucionar este tema de la contratación. En todo caso, ya este proceso está adelantado. De acuerdo con la secretaria, Fecode, ya hubo, ya el registro calificado está hecho.

Finalmente aseguró que buscan hablar con el presidente Gustavo Petro, "queremos hablar con el Presidente porque queremos que haya garantías de que esta transición no va a afectar nuevamente al magisterio".

