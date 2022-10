“Dos grupos armados se han puesto de acuerdo para la paz en Buenaventura”: vicepresidenta Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez lideró el diálogo regional vinculante en Buenaventura, con el Departamento Nacional de Planeación y autoridades de la administración territorial, donde se escucharon las propuestas de la ciudadanía para la construcción del Plan de Desarrollo. Desde allí, la funcionaria defendió el proyecto de paz total del presidente Petro y el proyecto para crear el Ministerio de la Igualdad.

“En los medios lo que sale es la desinformación, diciendo que yo me la paso haciendo fiestas, pero no la información diciendo que aquí en Buenaventura se construye la paz y es que se ha logrado que dos actores armados se coloquen de acuerdo y se dispongan para la paz total, esa es una noticia muy importante para el país, que no sale en los medios, pero que sabemos lo que significa devolverle la tranquilidad al municipio”, señaló Márquez.

Desde allí también defendió la creación del Ministerio de la Igualdad, ante las críticas de quienes señalan que es crear más burocracia. Dijo que es una institucionalidad que se creará por la igualdad social y de género.

“Ministerio que ha sido una necesidad y la élite nos dice que estamos creando más burocracia, cuando se crea una institucionalidad para garantizarle a los ‘nadies’ sus derechos, eso sí es burocracia, pero cuando crean institucionalidad para hurtarse los recursos del Estado, ahí sí todo está bien”, respondió la vicepresidenta.

Vale la pena mencionar que el pasado martes, 18 de octubre, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, radicó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Igualdad y la Equidad; que de acuerdo con el ministro del Interior, Alfonso Prada, no se descarta que se presente con mensaje de urgencia.

En el proyecto 222 radicado en el Senado de la República, se establecieron los objetivos del nuevo Ministerio, las funciones, el ámbito de competencia, la sede y el patrimonio, entre otros requisitos de ley para crear esta dependencia.

Adicionalmente, en el artículo 11, se establecen facultades extraordinarias para el mandatario, por término de seis meses, para expedir normas con fuerza de ley dirigidas a integrar al sector igualdad con las entidades que definan como "adscritas o vinculadas".

Por último, la vicepresidenta señaló a través de sus redes sociales la importancia de implementar acuerdos que permitan a los habitantes de Buenaventura disfrutar del desarrollo que este importante puerto le trae a Colombia.

