Dos policías heridos con arma blanca durante procedimiento en Coyaima, Tolima

Un procedimiento de restablecimiento de derechos a una menor de edad terminó en hechos de violencia en el municipio de Coyaima, Tolima. Durante la intervención, dos uniformados de la Policía Nacional fueron atacados con armas blancas por varios ciudadanos, entre ellos un menor de edad.

“En el caso particular de Coyaima, frente a una actividad de mis policías que consistía en el restablecimiento de derechos de una menor, en el marco de sus funciones, atienden el caso. Una vez en el lugar, son asaltados por varias personas, quienes sin mediar palabras agreden a nuestros policías con arma blanca”, relató a Blu Radio el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante del Departamento de Policía Tolima.

El oficial añadió que, tras la agresión, se dispusieron todas las capacidades institucionales. En un tiempo menor a 12 horas lograron la captura de los presuntos responsables de atacar a los uniformados.

Las agresiones dejaron a los policías con heridas de consideración. Uno presentó una lesión en la parte posterior del cuello y el otro en la espalda. Ambos fueron remitidos al Hospital San Rafael de El Espinal, donde recibieron atención médica y permanecen fuera de peligro.

“Ya los dos fueron dados de alta, están en su recuperación. Han tenido todo el acompañamiento de ese equipo interdisciplinario que se ha dispuesto desde el Comando Departamento, para lograr su pronta recuperación y que sigan sirviendo, como lo han hecho de manera valerosa, a este pueblo tolimense”, agregó el coronel Fuelagán.

En el marco de las investigaciones y con apoyo de la comunidad, las autoridades localizaron al día siguiente a dos personas en la vereda Bellavista, kilómetro 10 de la vía Coyaima-Ataco. A un menor le incautaron un cuchillo y una granada de aturdimiento, mientras que al otro individuo le hallaron 367 dosis de marihuana, cuatro cartuchos calibre 38 y siete cartuchos calibre 9 milímetros.

Publicidad

Según las primeras indagaciones, los señalados estarían relacionados con la agresión que dejó heridos a los dos policías. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y violencia contra servidor público.

“Y por supuesto, una respuesta eficiente y hoy por hoy, estas personas, sobre todo el adulto, está puesto a disposición de nuestra Fiscalía, para que sea la Fiscalía y un juez constitucional con funciones de control de garantías quien defina su situación jurídica”, puntualizó el comandante de Policía Tolima.