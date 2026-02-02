Dos soldados murieron en accidente durante marcha táctica en la vía Pitalito–Mocoa

Un grave accidente cobró la vida de dos soldados profesionales del Ejército, mientras realizaban una marcha táctica sobre la vía Pitalito–Mocoa, en el sur del país. El hecho se registró hacia las 7:30 p.m. del domingo primero de febrero, a la altura del kilómetro 129 de la ruta nacional I-45, según informó el Comando de la Novena Brigada, unidad orgánica de la Quinta División.

De acuerdo con el reporte oficial, la motocicleta institucional hacía parte de una unidad motorizada del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrita a la Novena Brigada, que adelantaba labores en cumplimiento de su misión de salvaguardar la seguridad en el departamento del Huila. En ese punto de la vía, un vehículo particular tipo Kodiak, al parecer, habría efectuado un cruce prohibido, estrellándose de frente con la moto en la que se movilizaban los uniformados.

Como consecuencia del choque, el soldado profesional Brayan Stiven Díaz Medina falleció en el lugar de los hechos. Su compañero, el soldado profesional Miyer Beca Tulande, fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, también falleció minutos después.

La Novena Brigada del Ejército expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los soldados fallecidos, y aseguró que brindará todo el apoyo y acompañamiento institucional a sus seres queridos en este momento. “Elevamos oraciones por el eterno descanso de nuestros soldados y deseamos fortaleza y consuelo a quienes hoy enfrentan esta irreparable pérdida”, señaló la unidad militar.



El Ejército informó, además, que puso a disposición de las autoridades competentes toda la información requerida y prestará su apoyo para el avance de la investigación que permita esclarecer las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.