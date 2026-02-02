En vivo
Dos soldados murieron en accidente durante marcha táctica en la vía Pitalito–Mocoa

Dos soldados murieron en accidente durante marcha táctica en la vía Pitalito–Mocoa

El accidente ocurrió cuando una motocicleta institucional del Batallón Magdalena fue impactada de frente por un vehículo particular. Las autoridades investigan un presunto cruce prohibido.

