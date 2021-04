Dramático testimonio de colombiana varada en Brasil desde hace cuatro meses

Verónica Orozco, una colombiana varada en Brasil desde hace cuatro meses, habló en #YoMeCuidoYoTeCuido sobre la difícil situación que viven connacionales en ese país por no poder regresar a Colombia debido a restricciones por la pandemia.

Orozco dijo que se siente "triste" porque, pese a que ha hecho todos los esfuerzos y recurrido a las autoridades nacionales como consulado y Cancillería, no ha podido gestionar su regreso. Asimismo, manifestó su inconformismo al conocer que Colombia sí permitirá el ingreso de futbolistas brasileros para cumplir con algunos partidos.

"Es triste, yo he seguido de cerca cada anuncio y veo que hay intereses muy marcados, ejemplo, sobre el ingreso de jugadores brasileros para un partido de fútbol, pero nosotros, quienes estamos en condiciones difíciles, necesitamos atención primaria. Eso lo llena a uno de incertidumbre", indicó.

¿Cómo está la situación con colombianos varados en ese país?

"La situación no es nada fácil para quienes no podemos regresar a Colombia, nos ofrecen pocas garantías y un formulario para un vuelo humanitario por un valor de 800 dólares, eso es impagable. No hay vacunas ni buena posibilidad de movilizarse. Todo está cerrado, ha sido muy complicado de verdad. Al menos yo tengo donde quedarme, pero hay colombianos que están en varados en el aeropuerto hace 15 días esperando respuesta", contó.

Verónica dijo que, hasta el momento, ha sobrevivido gracias a sus ahorros, los cuales están próximos a acabarse. A su vez, dijo que, en ocasiones, realiza trabajos freelance, pero no es suficiente.

"Sobrevivo con lo que me queda de ahorros, no tengo nada más y cuento con algo hago trabajo freelance, pero alcanza para sobrevivir", finalizó.

Escuche aquí la entrevista completa: