Al menos 300 colombianos varados en Brasil piden ayuda al gobierno

Brasilia y Porto Alegre, en estas ciudades de Brasil se encuentran atrapados hace más de un mes Luis Eduardo Parada y Nohora Arrieta.

Nohora es cartagenera, estudiante de doctorado y llegó a Brasilia el 25 de diciembre con el propósito de realizar una investigación sobre arte contemporáneo para su tesis de grado. Tenía proyectado salir de ese país el 10 de febrero, pero el 27 de enero conoció la decisión del gobierno colombiano de suspender todos los vuelos de pasajeros desde y hacia Brasil, a raíz de la aparición de la nueva variante del coronavirus en el Amazonas .

“Decidí que iba a salir el 1 de marzo porque, de acuerdo con la intervención que hizo el presidente Iván Duque, él dijo que la medida iba por 30 días, pero el 1 de marzo, cuando llegué al aeropuerto porque el 28 de febrero me habían dicho que el vuelo iba a salir, iba a viajar por la aerolínea Latam, me dijeron que no estaban permitidos los vuelos y que no iba a poder viajar y no me han devuelto el dinero del pasaje”, explicó Nohora Arrieta.

Tras esta noticia ha intentado comunicarse con el consulado de Sao Paulo y Brasilia, pero ha sido imposible. Además, presentó una acción de tutela pidiéndole al gobierno colombiano una solución, pero no ha obtenido respuesta.

Por otra parte, Luis Eduardo Parada llegó a Porto Alegre el 16 de enero por motivos de turismo, es emprendedor y fotógrafo profesional, y tenía su vuelo de regreso a Colombia programado para el 28 de enero.

“Un día después del anuncio tan irresponsable que hizo el presidente Iván Duque de cerrar la frontera de un día para otro, que inicialmente iba a ser por 30 días, y ya vamos a cumplir 2 meses, el gobierno nos está condenando a un destierro”, aseguró Luis Parada.

Además, afirmó que las comunicaciones con la embajada de Colombia en Sao Paulo han sido complicadas.

“Me dijeron ellos que no tenían la culpa que yo hubiera tomado la decisión irresponsable de viajar en pandemia y es un abuso porque yo soy libre de tomar mis decisiones”, afirmó Parada.

Sin embargo, desde el consulado de Sao Paulo le aseguraron que ya habían mandado varios correos al gobierno colombiano para tramitar un vuelo humanitario y que estaban esperando respuesta.

Luis relató que hay ancianos, niños y familias enteras con el mismo problema en diferentes ciudades de Brasil. A unos se les venció el pasaporte y otros no tienen dinero para seguir pagando estadía y comida.