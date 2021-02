Gobierno no descarta coordinar vuelos humanitarios para turistas varados en Leticia

Varios turistas llevan alrededor de 15 días atrapados en Leticia luego de que el Gobierno Nacional tomara medidas de precaución para disminuir el impacto y la posibilidad de propagación hacia el interior del país del linaje brasileño, por medio de la Resolución 080 de 2021, en la que se determinaron medidas estrictas de cierre de vuelos con Brasil y Leticia.

Yessica Paola Chávez, de Popayán, hace parte de los turistas que no han podido salir de Leticia, llegó el 16 de enero y tenía su vuelo de regreso programado para el 2 de febrero, pero se lo cancelaron debido a las medidas del Gobierno Nacional.

“Llevo más de 15 días que no puedo viajar, no hay respuestas de las aerolíneas dicen que las abren después del 2 de marzo, la cuestión económica es muy difícil, ya no hay dinero para hotel ni para comida”, dijo.

Frente a las manifestaciones hechas por los turistas, El Ministerio de Salud dijo a través de un comunicado que permitirá esos vuelos humanitarios únicamente en la medida que se cumplan de manera estricta los protocolos y que los pasajeros firmen un compromiso de cumplimiento de realización de pruebas y aislamiento de 14 días para los positivos; y 7 días para los negativos hasta una segunda prueba, en un hotel designado por la Secretaría de Bogotá.

Pero los turistas dicen que, incluso, estos vuelos humanitarios son costosos y reclaman que ellos ya tenías sus vuelos comprados con aerolíneas específicas.

“Son muy costosos, cuestan un millón y medio y ya teníamos nuestros pasajes comprados, ya nos está afectando psicológicamente”, dice Yessica Chávez.

Yessica también dice que la única opción que les ha dado el Secretario de Gobierno de Leticia es que dejen entrar a Avianca y Latam para realizar los vuelos, aerolíneas comerciales en las que los turistas tienen los tiquetes comprados, pero aún no hay certeza ni respuesta clara de lo que sucederá con ellos y cómo podrán regresar a sus ciudades.