“No le voy a quitar ninguna vacuna a un médico, prefiero esperar mi turno”: Claudia López

Dentro del Plan de Mando Unificado sobre el plan de vacunación que hay en Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , confirmó que no se vacunará contra el coronavirus con los primeros 12.562 biológicos que lleguen a la ciudad. Le corresponde vacunarse hasta la etapa 5, cuando inicien las vacunacione s masivas.

“Yo he pensado mucho este tema, la verdad. Yo prefiero esperar mi turno, a mí me parece un crimen que lleguen 12.652 vacunas, no alcanza ni siquiera para todo el personal que atiende COVID y yo usar no (...) Yo no le voy a quitar ninguna vacuna a un médico, ni más faltaba”, expresó la alcaldesa.

Por su lado, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, se encuentra en la etapa 2 de vacunación, así que también esperará su turno para vacunarse.

A la ciudad se espera que lleguen 12.562 vacunas, se espera que inicie la aplicación el 20 de febrero a 7 instituciones médicas, en las que el personal de salud de primera línea estará dentro de los primeros vacunados.

Además, la alcaldesa de Bogotá aclaró que no ha llegado la cepa brasileña en la ciudad, después de confirmar horas antes que el 2 de enero ya estaba circulando la cepa en la capital.