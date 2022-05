Duque calificó como "triunfo del cerco diplomático" levantamiento de sanciones de EE.UU. a Venezuela

Como un triunfo del ‘cerco diplomático’ calificó el presidente Iván Duque el anuncio del Gobierno de Joe Biden de flexibilizar algunas sanciones impuestas a Venezuela por cuenta de la violación de los derechos humanos.

El mandatario aseguró que la presión internacional llevó a que Nicolás Maduro tuviera que sentarse con la oposición para buscar el regreso de la democracia en ese país, lo que también permite que reconozca los ultrajes que se cometieron en el pasado.

"Se retoman las conversaciones en México, eso es un triunfo de la resistencia democrática venezolana y además es un triunfo del cerco diplomático, porque Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que no liberaran a Alex Saab, y no lo liberaron, por el contrario, está extraditado y seguirá procesado", expresó Duque.

El mandatario de los colombianos insistió en que se debe mantener ese ‘cerco diplomático’ para que retorne la democracia en el vecino país y la dictadura de Maduro no se siga perpetuando en el poder.

Entre tanto, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, se pronunció sobre la decisión de su Gobierno de flexibilizar algunas sanciones económicas contra Venezuela.

“Es bueno también el empuje de la oposición, el gobierno Guaidó quiere continuar hablando con una solución política (…) No es una ayuda a Maduro, es una manera de tratar de coincidir con políticas del presidente Guaidó”, puntualizó.

