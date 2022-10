Duque defiende a Claudia López y dice que no hay xenofobia contra venezolanos

El presidente de la República, Iván Duque, defendió la gestión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la atención a los venezolanos y dijo que toda la responsabilidad no puede recaer sobre las autoridades colombianas.

Este miércoles Duque participó de un diálogo en línea con el director de la plataforma de debate española Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez, quien le preguntó al presidente qué opinaba sobre la gestión de la alcaldesa Claudia López y de lo que muchos califican xenófoba hacia la población venezolana.

“Yo no llamaría la situación que enfrenta Bogotá como xenofobia de carácter institucional, no, eso no lo comparto. Creo que hay el deseo articulado del gobierno distrital, del Gobierno Nacional de enfrentar el problema que es grande y no podemos tapar el sol con las manos. Esto no es simplemente discursivo, requiere que nosotros tengamos capacidad de buscar soluciones de carácter social”, indicó.

“Lo voy a decir con mucha crudeza: no puede recaer solamente sobre nosotros como Gobierno nacional o en el caso de los gobiernos locales de Colombia toda la responsabilidad para atender un choque migratorio de esta naturaleza, se necesita también una gran movilización de recursos de donantes que nos llegue”, añadió.

Tras esto, el presidente trasladó su crítica al apoyo de la comunidad internacional. Dijo que no puede ser que el mundo movilice tan pocos recursos para la crisis migratoria más grande en América Latina.

“No puede ser que el mundo para unos casos movilice recursos tan grandes y para la mayor crisis migratoria y humanitaria que ha vivido América Latina se estén movilizando tan magros, estamos hablando de una situación que puede afectar cada vez más la estabilidad de la región”, indicó.

Asimismo, Duque aseguró que valora el trabajo de los alcaldes y gobernadores para enfrentar la pandemia. En el caso de Claudia López mencionó que hizo propuestas innovadoras como el simulacro pedagógico de aislamiento. Además, comentó que la mandataria local tiene genuinas preocupaciones en lo que tiene que ver con la recuperación de la vida productiva cumpliendo protocolos, pero que el trabajo con su administración es de la mano y que espera que continúe así.