Durante su intervención en la comisión primera de la Cámara de Representantes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aprovechó su rosario de críticas a la reforma carcelaria.

“No podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes (…) Los artículos que aparecen ahí, uno tiene que ver con narcotráfico y otro con insumos que se requieren. Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo ejecución de pena de narcotraficantes”, dijo en su intervención el fiscal.

Asimismo, cuestionó que se pueda despenalizar delitos como inasistencia alimentaria, incesto, injuria y calumnia para aliviar el sistema judicial. Señaló que si se llega a aprobar, serían conductas que se normalizarían en el país.

Al mismo tiempo, Barbosa ejerció en defensa del presidente Gustavo Petro. Para el fiscal la gran mayoría de preocupaciones frente al proyecto de ley que cursa en el Congreso son temas en los que está seguro el primer mandatario desconoce en su buena fe.

“Yo he venido desde hace un mes y medio planteando temas de frente al país y conversando con el presidente Petro y el ministro Osuna y varias veces me dicen “yo no sabía”. Yo le creo al presidente Petro de que no quiere hacer beneficio a narcotraficantes”, manifestó.

Incluso en hechos como el que se trate beneficiar a los grandes narcos, productores y comercializadores de elementos para la producción de drogas, Barbosa considera que están engañando al presidente Petro.

“Le están echando cuentos y están engañando al presidente de la República. Le están diciendo mentiras y nadie sabe qué está pasando”, dijo.

Asimismo, en casos como la eliminación de delitos como la injuria y la calumnia, el fiscal recordó que varios de esos procesos en los que se busca restituir la honra y el buen nombre tuvieron como protagonistas al presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

“Pido respeto por el presidente Gustavo Petro. Hoy vengo a defender a Gustavo Petro. El presidente Petro es una persona abierta, razonada e inteligente. Debo decir que me siento más cómodo en este Gobierno que en el anterior”, concluyó Barbosa

