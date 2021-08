Duras críticas de la Coalición de la Esperanza a 3 años del Gobierno Duque

Este 7 de agosto se cumplen tres años desde la posesión como Presidente de Iván Duque y la Coalición de la Esperanza afirmó que “Colombia se ha sumido en la más grave crisis social, económica e institucional de su historia reciente”, iniciando así un análisis de lo que va de Gobierno.

Los integrantes de la Coalición inician el análisis diciendo que la crisis social en el país, se ha agudizado, “A pesar de que la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo, las políticas de generación de empleo del actual Gobierno no han sido eficientes para hacerles contrapeso. No hubo planes efectivos de empleos de emergencia y no se reconoció la urgencia de establecer la renta básica”, afirman.

En otro aparte, mencionan la preocupación que genera la alta tasa de desempleo en el país, “El país enfrenta hoy la tasa más alta de desempleo de los últimos años. En su primer año de Gobierno, las reformas implementadas por Duque implicaron que el país pasara del 9.3% al 10.3% de desocupación. Hoy nos ubicamos en una tasa estimada del 14.4% y las iniciativas de generación de empleo no han tenido un énfasis donde se necesita: los jóvenes y las mujeres”.

Sobre la política de paz, afirman que contrario a lo que se buscaba en los acuerdos de paz, hay más violencia, muerte e inseguridad, “el incremento de las masacres en el territorio, el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC son fenómenos que crecen cada día. El desplazamiento está regresando a varias regiones del país y, salvo altisonantes declaraciones de los funcionarios aprendices, no se vislumbra una estrategia clara y contundente para hacer frente a esta espiral de violencia. Con la estrategia de culpar al narcotráfico de todos los males que aquejan a la nación, el Gobierno pareció dejar el camino libre a las organizaciones criminales responsables de estos magnicidios”.

En la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso, criticaron que el Gobierno y las mayorías en el congreso hundieran la creación de la Jurisdicción Agraria cuando solamente le faltaba superar el último debate, por otra parte arremetieron por la represión social, “el país y la comunidad internacional han sido testigos de excepción sobre las políticas de represión a la protesta social y la negación y falta de acción frente a las violaciones de derechos humanos a manos de agentes del Estado. Para ganar el aplauso de los sectores más recalcitrantes de la derecha, el Gobierno ha menospreciado el sistema interamericano dejando al país como un paria ante la comunidad internacional”.

Publicidad

Este análisis continúa con la política exterior, donde dicen que se ha retrocedido, “decidimos abrir un frente de batalla con Rusia, ignorar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hacer política en las elecciones de los países vecinos y hacerle conejo a la implementación del Acuerdo de Paz, el tema que más preocupa a la Unión Europea y al nuevo mandatario norteamericano".

Finalmente la Coalición de la Esperanza criticó que el Gobierno Duque tenga control en diferentes instituciones y entidades que violan el principio de separación de poderes, Gobierno y órganos de control, “con unas mayorías parlamentarias alimentadas por la mermelada que juró combatir, el Gobierno Duque reparte ministerios y entidades según intereses partidistas de su coalición, logró apoderarse de los órganos de control y de importantes posiciones en la administración de justicia".

Sobre la reacción del Gobierno frente a la protesta social, afirmaron que “los ciudadanos han visto cómo, ante la gravedad de los problemas, Duque se encierra en Palacio de Nariño para hablar lo mismo con los mismos de siempre. Que no haya marchas en la calle no significa que los problemas que las motivaron se hayan resuelto”, puntualizaron.