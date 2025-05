Ecopetrol no recibirá indemnización por contrato cancelado con Helicol; negaron reclamo

Seguros del Estado decidió no reconocer la solicitud de indemnización presentada por Ecopetrol tras la terminación anticipada del contrato con Helicol, compañía dedicada a servicios aéreos. La aseguradora concluyó que no existió un incumplimiento atribuible directamente a Helicol, razón por la cual no procede activar la póliza de cumplimiento.

Según información conocida por Blu Radio, la petrolera aspiraba a recibir alrededor de 5.000 millones de pesos por este concepto.

La aseguradora argumentó que las causas del presunto incumplimiento no se derivan de la actuación de Helicol, sino de factores externos, fuera del control de la empresa contratista.

“Helicol ha demostrado, tanto ante Ecopetrol como ante esta aseguradora, que actuó con diligencia, buena fe y sin culpa, por lo cual se configuraron en su favor eximentes de responsabilidad contractual”, indicó Seguros del Estado.

Entre los fundamentos de su decisión, la aseguradora señaló que el incumplimiento que motivó la terminación anticipada, referido al retraso en el alistamiento de aeronaves y la base operativa en Paz de Ariporo, tuvo su origen en decisiones y omisiones de la Aeronáutica Civil , una entidad estatal cuya gestión escapa al control del contratista.

En esa línea, precisó que el supuesto incumplimiento no fue responsabilidad directa de Helicol, sino que se debió a la falta de acción de la autoridad aeronáutica, que tiene a su cargo la expedición de permisos y certificaciones necesarios para la operación de bases aéreas.

Finalmente, Seguros del Estado concluyó que no se demostró que la conducta de Helicol hubiera causado un daño económico directo a Ecopetrol, ni que dicho perjuicio fuera consecuencia directa de un incumplimiento contractual atribuible a la empresa aérea.