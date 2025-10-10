Educación superior presencial en Vichada: "Queremos que estudiantes vivan dentro de la institución"

El departamento del Vichada se prepara para implementar la educación superior presencial. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y una alianza clave con la Universidad Industrial de Santander (UIS), busca iniciar actividades en febrero del 2026.



Sobre la iniciativa

Surge como una respuesta a las complejidades geográficas y económicas que han mantenido la educación superior "en el abandono" en la región.

Según explicó el gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, la gran distancia que existe hasta ciudades cercanas como Villavicencio hace que el desplazamiento sea "costoso".

"Lo que pretendemos es cortar esa brecha y que nuestros estudiantes egresados del grado 11 puedan tener una residencia, pero universitaria, que puedan continuar sus estudios superiores y vivir dentro de la institución", afirmó el gobernador en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.



Educación cero costo y residencia universitaria

El centro de este proyecto será una "mega infraestructura" denominada Ciner, ubicada en Puerto Carreño, la capital de Vichada, que funcionará como el "epicentro de la educación superior".

Un aspecto fundamental del anuncio es la gratuidad de los estudios. El gobernador Guevara enfatizó que, a diferencia del gasto que incurrían los padres al enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad, ahora tendrán el beneficio de la cercanía y el costo cero.



"El Ministerio de Educación aportará los recursos necesarios para que esta educación superior sea totalmente gratuita y se va a hacer totalmente gratis", dijo.

La infraestructura para albergar este modelo de residencia universitaria ya está lista, habiendo recibido la visita de delegados del Ministerio y la UIS el pasado 6 de octubre.

"Son más de dos 2.5 hectáreas construidas, donde cuentan con sus aulas de clases, con sus comedores, con todo lo que lo que requiere una universidad", indicó el mandatario.



Proyección de estudiantes

Para su inicio en febrero de 2026, el centro educativo proyecta recibir un aproximado de 180 alumnos e iniciará con tres o cuatro programas académicos. La selección de las carreras está siendo consensuada entre la Gobernación, el Ministerio de Educación y la universidad, priorizando aquellas que reflejen la vocación del departamento, la cual es rica en pluriculturalidad y potencial indígena campesino.

Publicidad

El Gobernador Guevara detalló que la oferta académica buscará convertir a los estudiantes en "promocionadores del departamento".

Entre los programas que aplicarían se encuentran la Ingeniería Agroindustrial, el tema turístico (dada la "flora y fauna" y los "muchos ríos" del departamento), y la Ingeniería Civil, entre otros programas dirigidos hacia la población.

Escuche la entrevista aquí: