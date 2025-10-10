En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Educación superior presencial en Vichada: "Queremos que estudiantes vivan dentro de la institución"

Educación superior presencial en Vichada: "Queremos que estudiantes vivan dentro de la institución"

El gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, habló sobre la gran distancia que existe hasta ciudades cercanas como Villavicencio hace que el desplazamiento sea "costoso".

Universidades.
Universidades.
Unimagdalena.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El departamento del Vichada se prepara para implementar la educación superior presencial. Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y una alianza clave con la Universidad Industrial de Santander (UIS), busca iniciar actividades en febrero del 2026.

Sobre la iniciativa

Surge como una respuesta a las complejidades geográficas y económicas que han mantenido la educación superior "en el abandono" en la región.

Según explicó el gobernador de Vichada, Fulberto Guevara, la gran distancia que existe hasta ciudades cercanas como Villavicencio hace que el desplazamiento sea "costoso".

"Lo que pretendemos es cortar esa brecha y que nuestros estudiantes egresados del grado 11 puedan tener una residencia, pero universitaria, que puedan continuar sus estudios superiores y vivir dentro de la institución", afirmó el gobernador en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Educación cero costo y residencia universitaria

El centro de este proyecto será una "mega infraestructura" denominada Ciner, ubicada en Puerto Carreño, la capital de Vichada, que funcionará como el "epicentro de la educación superior".

Un aspecto fundamental del anuncio es la gratuidad de los estudios. El gobernador Guevara enfatizó que, a diferencia del gasto que incurrían los padres al enviar a sus hijos a estudiar a la ciudad, ahora tendrán el beneficio de la cercanía y el costo cero.

"El Ministerio de Educación aportará los recursos necesarios para que esta educación superior sea totalmente gratuita y se va a hacer totalmente gratis", dijo.

La infraestructura para albergar este modelo de residencia universitaria ya está lista, habiendo recibido la visita de delegados del Ministerio y la UIS el pasado 6 de octubre.

"Son más de dos 2.5 hectáreas construidas, donde cuentan con sus aulas de clases, con sus comedores, con todo lo que lo que requiere una universidad", indicó el mandatario.

Proyección de estudiantes

Para su inicio en febrero de 2026, el centro educativo proyecta recibir un aproximado de 180 alumnos e iniciará con tres o cuatro programas académicos. La selección de las carreras está siendo consensuada entre la Gobernación, el Ministerio de Educación y la universidad, priorizando aquellas que reflejen la vocación del departamento, la cual es rica en pluriculturalidad y potencial indígena campesino.

Publicidad

El Gobernador Guevara detalló que la oferta académica buscará convertir a los estudiantes en "promocionadores del departamento".

Entre los programas que aplicarían se encuentran la Ingeniería Agroindustrial, el tema turístico (dada la "flora y fauna" y los "muchos ríos" del departamento), y la Ingeniería Civil, entre otros programas dirigidos hacia la población.

Escuche la entrevista aquí:

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vichada

Noticias de hoy

Educación

Publicidad

Publicidad

Publicidad