En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / EE. UU. habría retirado apoyo de seguridad a Casa de Nariño tras tensión diplomática con Petro

EE. UU. habría retirado apoyo de seguridad a Casa de Nariño tras tensión diplomática con Petro

El retiro de ese respaldo coincide con el episodio diplomático originado por la reciente intervención del jefe de Estado en Nueva York, en la que pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump.

Casa de Nariño // Foto: Presidencia
Casa de Nariño.
Foto: Presidencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló en Voz Populi que Estados Unidos habría retirado recientemente un apoyo extraordinario en materia de seguridad e inteligencia que prestaba a la Casa de Nariño y al presidente Gustavo Petro.

La información surge tras un mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de X, en el que señaló que el Batallón Guardia Presidencial asumirá plenamente las funciones de custodia del Palacio de Gobierno, luego de que EE. UU. decidiera “llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato”. Petro calificó esa colaboración como “ayudas para subordinar los pueblos”.

Según Ospina, el retiro de ese respaldo coincide con el episodio diplomático originado por la reciente intervención del jefe de Estado en Nueva York, en la que pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. Dicha situación, además, habría motivado la suspensión de la visa del mandatario colombiano.

“Lo que sabemos es que Estados Unidos le habría retirado en los últimos días un apoyo extra que estaba entregando en materia de seguridad a la Casa de Nariño y al presidente de la República”, explicó Ospina, citando fuentes militares, diplomáticas y de la propia Presidencia.

Con esta decisión, la seguridad presidencial quedaría exclusivamente en manos de las Fuerzas Militares de Colombia.

Aviones Gripen y producción de armas en Colombia

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el contrato para la adquisición de aviones de combate Gripen se firmará antes de que finalice octubre.

“Hoy tenemos una reunión con el presidente para definir unos temas finales del offset. En cuanto a la elaboración de la minuta del contrato, prácticamente ya está finiquitado, solo faltan unos ajustes”, indicó el funcionario.

Publicidad

Sánchez agregó que Colombia sí tiene capacidad de fabricar armamento, aunque limitada a formatos pequeños, y recalcó que ningún país del mundo es completamente autosuficiente en esta materia. “Incluso en Estados Unidos hay algunas armas que adquiere en otros países, como el avión Gripen”, precisó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Casa de Nariño

Estados Unidos

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad