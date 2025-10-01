EE. UU. habría retirado apoyo de seguridad a Casa de Nariño tras tensión diplomática con Petro

El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló en Voz Populi que Estados Unidos habría retirado recientemente un apoyo extraordinario en materia de seguridad e inteligencia que prestaba a la Casa de Nariño y al presidente Gustavo Petro.

La información surge tras un mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de X, en el que señaló que el Batallón Guardia Presidencial asumirá plenamente las funciones de custodia del Palacio de Gobierno, luego de que EE. UU. decidiera “llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato”. Petro calificó esa colaboración como “ayudas para subordinar los pueblos”.

Si es cierta está información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu.



Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina



Cancillería debe hacer todas las demandas respectivas, incluso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2025

Según Ospina, el retiro de ese respaldo coincide con el episodio diplomático originado por la reciente intervención del jefe de Estado en Nueva York, en la que pidió a los soldados estadounidenses desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump. Dicha situación, además, habría motivado la suspensión de la visa del mandatario colombiano.

“Lo que sabemos es que Estados Unidos le habría retirado en los últimos días un apoyo extra que estaba entregando en materia de seguridad a la Casa de Nariño y al presidente de la República”, explicó Ospina, citando fuentes militares, diplomáticas y de la propia Presidencia.



Con esta decisión, la seguridad presidencial quedaría exclusivamente en manos de las Fuerzas Militares de Colombia.

Aviones Gripen y producción de armas en Colombia

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el contrato para la adquisición de aviones de combate Gripen se firmará antes de que finalice octubre.

“Hoy tenemos una reunión con el presidente para definir unos temas finales del offset. En cuanto a la elaboración de la minuta del contrato, prácticamente ya está finiquitado, solo faltan unos ajustes”, indicó el funcionario.

Sánchez agregó que Colombia sí tiene capacidad de fabricar armamento, aunque limitada a formatos pequeños, y recalcó que ningún país del mundo es completamente autosuficiente en esta materia. “Incluso en Estados Unidos hay algunas armas que adquiere en otros países, como el avión Gripen”, precisó.

