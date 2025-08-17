Ejército incauta una tonelada de cocaína con marquillas Piel Roja y Rolex en Nariño

En una operación conjunta y coordinada, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional, con apoyo de la Policía Nacional, incautaron una tonelada de cocaína en zona rural del municipio de Potosí, en Nariño.

La droga, que estaba lista para su distribución, llevaba distintivos de las marcas Piel Roja y Role”, un sello usado por grupos ilegales para identificar y diferenciar sus cargamentos en el mercado internacional.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo al interior de un laboratorio clandestino que había sido construido en medio de la espesa vegetación del sur del país, con el fin de procesar clorhidrato de cocaína. Durante la operación, además de la tonelada de droga lista, fueron hallados 45 galones de cocaína en solución y 150 kilogramos de insumos sólidos empleados en la producción del estupefaciente.

#ContundenciaOperacional | Tropas de @Ejercito_Davaa realizaron la incautación de una tonelada de cocaína con marquillas «Piel Roja» y «Rolex»; perteneciente al grupo armado organizado residual 48 Comandos de Frontera en zona rural del municipio de Potosí, #Nariño.



El alcaloide… pic.twitter.com/dotQNNpfQA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 17, 2025

Las autoridades establecieron que el cargamento pertenecía al grupo armado organizado residual 48 Comandos de Frontera, organización que se financia principalmente del narcotráfico. Según labores de inteligencia, la droga iba a ser enviada a través del océano pacífico colombiano con destino a Centroamérica y el Caribe, donde tendría un alto valor comercial.

Con este resultado, las Fuerzas Militares aseguran que se afecta de manera significativa la estructura financiera de los Comandos de Frontera, ya que la tonelada incautada representa pérdidas millonarias para esta organización al margen de la ley.

Ejército incauta una tonelada de cocaína en Nariño con marquillas Piel Roja y Rolex Foto: suministrada

El Ejército Nacional destacó que la operación no solo golpea las economías ilícitas, sino que también contribuye a proteger los ecosistemas de la región, gravemente afectados por el uso indiscriminado de químicos en la producción de drogas. El laboratorio fue destruido de manera controlada por los uniformados, siguiendo los protocolos de seguridad y evitando afectaciones adicionales al medio ambiente.

El Ejército y la Policía reiteraron que continuarán desarrollando operaciones militares y policiales en todo el territorio nacional, con el propósito de contrarrestar el accionar de organizaciones residuales que, además de financiarse con el narcotráfico, generan violencia en los territorios y ponen en riesgo a las comunidades.