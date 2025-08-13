Publicidad

Hallan dos laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en zona rural de Betulia, Santander

Hallan dos laboratorios de cocaína del Clan del Golfo en zona rural de Betulia, Santander

En la zona también fueron halladas plantaciones de hoja de coca que serán erradicadas en las próximas semanas.

Destrucción laboratorios de coca Betulia.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:46 a. m.

En la vereda la Coruña del municipio de Betulia, Santander, la Policía y el Ejército hallaron y destruyeron dos laboratorios rústicos para el procesamiento de base de cocaína. Según las autoridades, estas estructuras pertenecían al Clan del Golfo.

La intervención, desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y el Gaula Militar de la Quinta Brigada, también permitió ubicar cinco plantaciones de hoja de coca, que serán erradicadas en próximas acciones operativas.

Por las condiciones del terreno y el volumen de los materiales, la destrucción de las estructuras y los insumos se realizó de manera controlada en el mismo sitio.

El coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera, comandante de la Policía de Santander, destacó que este golpe es parte de la ofensiva contra el narcotráfico en la región.

“Este resultado operacional es una muestra del compromiso de la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Militares en la lucha frontal contra las economías ilícitas que financian estructuras criminales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger los territorios y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”.

En el lugar se incautaron 400 galones de gasolina, 40 galones de acetona, 80 galones de otros insumos líquidos, 100 kilogramos de insumos sólidos, ocho canecas de 55 galones y ocho canecas de 6 galones, elementos utilizados para la producción de alcaloides.

