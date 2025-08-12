Gobierno confirma que Catar acompañará diálogos con el Clan del Golfo

En entrevista con Blu Radio, Álvaro Jiménez explicó que el Estado colombiano y el Estado catarí tienen el propósito de estrechar vínculos diplomáticos y avanzar en una construcción conjunta que beneficie los esfuerzos de paz en la región.

Aunque no precisó si las conversaciones se desarrollan directamente en Catar, sí confirmó que el país de Medio Oriente será un acompañante clave del proceso.

“Hemos acordado con el Estado catarí fortalecer la relación bilateral y trabajar conjuntamente para que haya un proceso de construcción y fortalecimiento de la paz en la región”, afirmó.

Clan del Golfo. Foto: cortesía El Pilón.

Jiménez recordó que el Gobierno ha sostenido acercamientos con el EGC desde 2022, intensificando los esfuerzos desde diciembre de 2023. Según dijo, las partes han logrado avances que permiten entrar en una nueva etapa.

“Estamos en la consolidación de la confianza”, subrayó.

Con este respaldo internacional, el Gobierno espera afianzar el diálogo y encaminarlo hacia acuerdos concretos que permitan poner fin a la confrontación con el Clan del Golfo.