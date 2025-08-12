Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Gobierno confirma que Catar acompañará diálogos con el Clan del Golfo

Gobierno confirma que Catar acompañará diálogos con el Clan del Golfo

El jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, aseguró que Catar fortalecerá la relación bilateral con Colombia y respaldará el proceso de paz.

Gobierno confirma que Catar acompañará diálogos con el Clan del Golfo
Gobierno confirma que Catar acompañará diálogos con el Clan del Golfo
Foto: AFP / ImageFx
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: agosto 12, 2025 12:55 p. m.

En entrevista con Blu Radio, Álvaro Jiménez explicó que el Estado colombiano y el Estado catarí tienen el propósito de estrechar vínculos diplomáticos y avanzar en una construcción conjunta que beneficie los esfuerzos de paz en la región.

Aunque no precisó si las conversaciones se desarrollan directamente en Catar, sí confirmó que el país de Medio Oriente será un acompañante clave del proceso.

“Hemos acordado con el Estado catarí fortalecer la relación bilateral y trabajar conjuntamente para que haya un proceso de construcción y fortalecimiento de la paz en la región”, afirmó.

Clan del Golfo.
Clan del Golfo.
Foto: cortesía El Pilón.

Jiménez recordó que el Gobierno ha sostenido acercamientos con el EGC desde 2022, intensificando los esfuerzos desde diciembre de 2023. Según dijo, las partes han logrado avances que permiten entrar en una nueva etapa.

“Estamos en la consolidación de la confianza”, subrayó.

Con este respaldo internacional, el Gobierno espera afianzar el diálogo y encaminarlo hacia acuerdos concretos que permitan poner fin a la confrontación con el Clan del Golfo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Clan del Golfo

Conflicto armado en Colombia