Defensoría del Pueblo alerta sobre presencia de campamentos del ELN y Clan del Golfo en Risaralda

La defensora del pueblo en Risaralda, Iris Marín, advirtió sobre riesgos inminentes ante las acciones de expansión y asentamiento que están realizando grupos armados al margen de la ley, como la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo.

Marín aseguró que, a diferencia de las alertas tempranas emitidas en años anteriores por esa entidad, la actual cuenta con verificaciones sobre la presencia de campamentos de estos delincuentes en diferentes municipios del departamento. La funcionaria señaló que esta situación representa una grave amenaza para la seguridad regional.

Las declaraciones de la Defensora del Pueblo coinciden con las entregadas la semana anterior por Eisenhower Zapata, director de la Mesa de Víctimas del Eje Cafetero, quien precisó que tanto el Clan del Golfo como el ELN hacen presencia en Risaralda. Incluso, aseguró que en zonas limítrofes con el Chocó estos grupos mantienen disputas por el control del territorio.

Zapata también reveló que, por ejemplo, el Clan del Golfo está realizando un reclutamiento no forzado para aumentar sus filas, buscando exmilitares, expolicías, exguerrilleros y personas del común.

Adicionalmente, alcaldes de municipios como Mistrató y Guática han confirmado la presencia de estos grupos en sus territorios y han solicitado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la asignación de esquemas de seguridad, ante los riesgos que puede generar el accionar de dichos grupos armados.