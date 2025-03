¿Ejército y Policía pueden allanar dispensarios de medicamentos sin orden judicial?

Una nueva polémica surgió por cuenta de la nueva orden del presidente Gustavo Petro , quien dijo que hay acaparamiento de medicamentos por parte de las gestoras farmacéuticas y por lo cual ordenó allanamiento por parte del Ejército y la Policía en caso que se sigan reteniendo los medicamentos.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, señaló Petro.

En el mismo sentido, aseguró que debe haber un cambio en la forma de entregar los medicamentos, en la que podrían participar, incluso, hospitales públicos.

En medio del debate en Mañanas Blu, surgió la pregunta si la Policía y el Ejército sí tienen la autorización de allanar las bodegas, sin una orden judicial.

Este tema ha desencadenado un significativo debate en Colombia sobre la efectividad del gobierno en la administración del sistema de salud y su capacidad para abordar esta crisis.

Una estrategia cuestionable

Felipe Zuleta, quien hace parte de la mesa y quien, además es abogado, argumentó que sin una orden judicial, ningún allanamiento puede llevarse a cabo. Esta afirmación resalta la necesidad de un marco legal sólido para actuar en tales circunstancias.

"El presidente puede decir lo que quiera de allanamientos, pero sin una orden judicial, no pueden hacer nada", dijo una fuente militar a Blu Radio.

La responsabilidad del Gobierno

La crítica hacia las medidas anunciadas no se detiene ahí. De acuerdo con la mesa el gobierno, que ha intervenido a nivel de EPS, IPS y farmacias, debe asumir la responsabilidad por el desbordamiento de la crisis en el sistema de salud.

A pesar de la regulación y control sobre estas instituciones, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado.

Los expertos sugieren que el problema se origina en un diagnóstico erróneo y un modelo de intervención que no ha funcionado. La ideología detrás de estas reformas parece ser más un intento de imponer un cambio de modelo en vez de atender la crisis existente.

Como afirma Héctor Riveros, abogado también, "el gobierno asumió la responsabilidad para lo bueno y lo malo", pero hasta el momento, los resultados han sido desalentadores.

El efecto dominó en el sistema de salud

La crisis del sistema de salud se ha intensificado por la falta de financiamiento adecuado, lo que ha llevado a un efecto dominó donde las EPS y IPS sufren cada vez más por la falta de pagos. Los profesionales del sector de la salud advierten que esta falta de financiamiento está generando problemas graves para la atención de los pacientes, poniendo en riesgo su salud.

