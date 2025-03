Exministros de Salud alertan sobre las graves consecuencias de la reforma al sistema

En una carta dirigida al presidente del Senado, Efraín Cepeda, 17 exministros y viceministros de Salud expresaron su preocupación y desacuerdo con la reforma a la salud que está próxima a ser discutida en tercer debate en el Senado. En el documento, los firmantes resaltan que, a pesar de las advertencias y críticas de expertos y organizaciones de la sociedad civil, el proyecto no ha tenido modificaciones significativas en sus aspectos fundamentales y estructurales, lo que, según los exministros, no responde a las verdaderas necesidades del sistema de salud ni de los pacientes.

La carta destaca que, a dos años de su presentación, el proyecto de reforma no ha logrado adaptarse a los retos del sistema de salud, ni ha incorporado las propuestas que organizaciones y ciudadanos han solicitado.

Para los exministros, la reforma sigue sin reconocer las deficiencias actuales, como la falta de claridad en la atención, el acceso a servicios de calidad, y la gestión adecuada de los recursos financieros, lo que podría empeorar la situación del sector.

Uno de los puntos más críticos señalados en la carta es la aprobación de artículos en bloque por parte de la Cámara de Representantes, sin un análisis profundo ni un debate técnico. Esto, aseguran los firmantes, falsea el propósito de una reforma democrática y transparente, esencial para un sistema de salud que debe garantizar un derecho fundamental y constitucional como lo es la salud.

Los exministros subrayan que los pacientes y usuarios no han sido el centro de la reforma, lo cual es uno de los problemas más graves. Las voces de los afectados y los profesionales del sector no han sido tomadas en cuenta en el proceso legislativo, lo que podría llevar a una reforma ineficaz que no solucione los problemas estructurales del sistema.

La carta también critica el modelo de salud propuesto, que se inspira en el sistema de salud del Fondo de Salud del Magisterio (FOMAG), el cual ha fracasado en su implementación, según informes del propio Superintendente de Salud. Además, advierte que la desfinanciación estructural del sistema de salud general y la intervención de las EPS, sumada al cierre de servicios médicos en varias regiones, demuestra la ineficacia del modelo propuesto por el gobierno.

Los exministros concluyen su carta alertando sobre el riesgo que representa este proyecto para la salud y la vida de los colombianos, reiterando que el modelo actual de reforma podría no solo ser ineficaz, sino incluso peligroso para el futuro del sistema de salud del país.